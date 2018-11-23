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Forte colisão

Acidente na BR 262 deixa feridos em Conceição do Castelo

Entre as vítimas, está uma criança. Todos foram socorridos para hospital em Venda Nova do Imigrante com ferimentos leves

Publicado em 23 de Novembro de 2018 às 20:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2018 às 20:35
Batida aconteceu por volta das 16h, próximo ao trevo de acesso a Conceição do Castelo Crédito: Internauta
Uma batida entre dois carros no quilômetro 114 da BR 262, em Conceição do Castelo, Região Serrana, deixou cinco pessoas feridas, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A batida aconteceu por volta das 16h, próximo ao trevo de acesso ao município. As causas do acidente ainda não foram informadas.
Havia uma criança em um dos carros com uma família. E no outro veículo, somente um rapaz. De acordo com os bombeiros, as cinco pessoas feridas foram socorridas aparentemente com lesões leves e encaminhados para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. A informação é de que eles passam por exames.
> Acidente entre caminhões e carro deixa feridos na BR 262
Apesar da forte colisão, segundo o Corpo de Bombeiros não houve dificuldade nos resgates. A Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) informou que houve interdição total da rodovia. Os veículos trafegaram pela "rotatória" do trevo.
Vítimas foram socorridas para hospital em Venda Nova Crédito: Internauta

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