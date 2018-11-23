Acidente na BR 262 deixa feridos em Conceição do Castelo

Uma batida entre dois carros no quilômetro 114 da BR 262, em Conceição do Castelo, Região Serrana, deixou cinco pessoas feridas, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A batida aconteceu por volta das 16h, próximo ao trevo de acesso ao município. As causas do acidente ainda não foram informadas.
Havia uma criança em um dos carros com uma família. E no outro veículo, somente um rapaz. De acordo com os bombeiros, as cinco pessoas feridas foram socorridas aparentemente com lesões leves e encaminhados para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. A informação é de que eles passam por exames.
Apesar da forte colisão, segundo o Corpo de Bombeiros não houve dificuldade nos resgates. A Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) informou que houve interdição total da rodovia. Os veículos trafegaram pela "rotatória" do trevo.