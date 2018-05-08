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Acidente na BR 101 em Iconha mata uma pessoa

Carro colidiu contra caminhão e pegou fogo; duas pessoas ficaram feridas

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 21:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 21:25
O motorista de um carro morreu após colidir contra um caminhão no quilômetro 372 da BR 101, em Iconha, Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (7). Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, as duas pessoas que estavam no caminhão sofreram ferimentos leves. 
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após a colisão, o caminhão tombou às margens da rodovia e o carro, que também foi lançado para fora da pista, pegou fogo. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
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