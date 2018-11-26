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Acidente de trabalho

Acidente em plataforma de petróleo no Rio de Janeiro mata capixaba

Sandro Ferreira da Silva fazia manutenção em um guindaste, quando ocorreu o acidente; primeiras informações apontam que trabalhador foi esmagado

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 15:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2018 às 15:31
O corpo de Sandro será velado em Marataízes Crédito: Reprodução
O petroleiro capixaba Sandro Ferreira da Silva, de 43 anos, morreu na tarde deste domingo (25) após um acidente em uma plataforma de petróleo da Petrobras na bacia de Campos dos Goytacazes, no Norte do Rio Janeiro. A vítima, que morava em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, retornaria para casa nesta segunda-feira (26).
De acordo com o Sindicato dos Petroleiros Norte Fluminense (Sindipetro -NF), o acidente ocorreu por volta das 14h30, quando Sandro, que era trabalhador mecânico, fazia a manutenção em um guidante. Informações iniciais indicam que o trabalhador acabou esmagado pelo equipamento.
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A viúva de Sandro, a cabeleireira Sheila Martins, seguiu para Macaé, no Norte do Rio de Janeiro, para fazer a liberação do corpo.
O casal estava junto havia 15 anos. Sandro deixa dois filhos, um jovem de 20 anos e um menino de 11, além da esposa.
Ele era pessoa muito temente a Deus, voltado para obra do Senhor, uma pessoa muito amada. Era muito especial. Um pai muito responsável, tinha o sonho que o filho seguisse a carreira de jogador
Gilmara Martins dos Santos, prima de Sandro
O corpo de Sandro será velado na Igreja Batista Independente de Marataízes, no bairro Cidade Nova. O horário ainda não foi definido.
O ACIDENTE
De acordo com informações divulgadas pela diretoria do Sindipetro-NF, o acidente ocorreu na plataforma PNA-2. O acidente fatal ocorreu quando o trabalhador mecânico Sandro Ferreira da Silva fazia manutenção em um guindaste.
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Nesta segunda-feira (26), o coordenador geral do Sindipetro-NF, Tezeu Bezerra, divulgou que deve embarcar ainda hoje na plataforma PNA-2, na Bacia de Campos, para atuar na comissão que investiga o acidente que causou a morte do trabalhador.
O sindicato também informou que Sandro era funcionário da empresa RIP Kaeter. Embora não represente os empregados da RIP Kaeter, o sindicato atua no caso desde que foi informado da morte e está à disposição dos familiares e colegas de trabalho do petroleiro.
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"Os petroleiros, independentemente da empresa em que atuem, são os nossos olhos a bordo e nas bases de terra. E são eles que mais conhecem a realidade. Por isso é muito importante que mantenham o sindicato atualizado sobre as condições de trabalho", finalizou Bezerra.
A Petrobras lamentou o ocorrido e disse que vai apurar as causas da morte. "Lamentamos informar o falecimento de um funcionário da empresa RIP Serviços Industriais ocorrido neste domingo. A companhia já comunicou aos órgãos reguladores e vai instaurar comissão, conforme procedimento interno, para apurar as causas do acidente", informou em nota.
A  RIP Serviços Industriais, subsidiária KAEFER no Brasil, também lamentou o falecimento de seu colaborador Sandro Ferreira da Silva. A empresa informa que a perícia está neste momento no local e que abriu um procedimento interno para averiguar o caso. "A RIP se solidariza e está apoiando a família do técnico mecânico e prestando toda assistência necessária aos envolvidos e colaborando com as autoridades locais". 

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