Acidente de trabalho: homem morre ao capotar máquina na BR 262

Acidente aconteceu na manhã desta quinta Crédito: Internauta

Um homem de 49 anos morreu na manhã desta quinta-feira (18) no km 180 da BR 262, em Ibatiba, Região do Caparaó. Ele manobrava uma máquina de compactação de terra quando perdeu o controle e capotou às margens da pista.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi por volta de 10h30. Segundo informações, o condutor Jeruz da Conceição manobrava um veículo tipo um rolo para compactação de terreno, quando sofreu o acidente. Ele foi socorrido por uma ambulância e encaminhado ao hospital de Iúna, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A vítima era moradora de Venda Nova do Imigrante.