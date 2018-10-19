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Caparaó

Acidente de trabalho: homem morre ao capotar máquina na BR 262

Vítima manobrava uma máquina de compactação quando perdeu o controle e capotou às margens da pista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2018 às 15:29

Publicado em 19 de Outubro de 2018 às 15:29

Acidente aconteceu na manhã desta quinta Crédito: Internauta
Um homem de 49 anos morreu na manhã desta quinta-feira (18) no km 180 da BR 262, em Ibatiba, Região do Caparaó. Ele manobrava uma máquina de compactação de terra quando perdeu o controle e capotou às margens da pista.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi por volta de 10h30. Segundo informações, o condutor Jeruz da Conceição manobrava um veículo tipo um rolo para compactação de terreno, quando sofreu o acidente. Ele foi socorrido por uma ambulância e encaminhado ao hospital de Iúna, mas não resistiu aos ferimentos.
O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A vítima era moradora de Venda Nova do Imigrante.
Homem morre ao capotar máquina na BR 262

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