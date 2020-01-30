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Em Castelo

'Abraço mais forte que já dei', diz homem que agarrou poste em enchente no ES

O pedreiro Claudeci Veronez, de 50 anos, foi arrastado pela correnteza ao tentar salvar um amigo durante a enchente no município e se salvou ao se agarrar a um poste
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 14:49

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 14:49

Homem sobrevive após conseguir se agarrar a poste durante enchente em Castelo Crédito: Reprodução
Esse foi o abraço mais forte que eu já dei na minha vida, disse o pedreiro que foi arrastado pela água em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na madrugada do último sábado (25), e conseguiu se agarrar a um poste antes de ser socorrido. Claudeci Veronez, de 50 anos, foi arrastado pela correnteza ao tentar salvar um amigo durante a enchente no município.
Ele contou que estava na rua com o amigo Douglas Bueno observando o rio subir, quando todo o pesadelo começou. Estávamos vendo o rio subir e como subiu rápido, fomos nos afastando. Aí ele falou que ia à casa da mãe dele e cheguei a falar para ele não ir porque a correnteza estava forte. Quando ele veio para o lado do córrego, vim acompanhando ele para ajudar, nisso ele escorregou na água e peguei na mão dele, que me puxou junto na tentativa de sair, relatou.
Esse foi o abraço mais forte que eu dei na minha vida, disse o homem que se segurou no poste após ser arrastado pela água em Castelo Crédito: TV Gazeta Sul
Os dois foram arrastados pela correnteza e, segundo Claudeci, O amigo logo conseguiu chegar até a varanda de uma casa e chegou a fazer sinal para ele não ir até lá porque pensou que conseguiria sair da água.
Pensei que eu estava salvo. Um amigo queria pular na água para me ajudar e eu não deixei porque pensei que estava salvo já, mas acabei escorregando e afundando. Achei que o mundo tinha acabado,  que nunca mais ia ver meu pai, minha filha, meus irmãos, ali eu tinha perdido as esperanças, disse o pedreiro. Confira abaixo o vídeo que mostra a situação de Claudeci.
Depois de afundar, ele falou que conseguiu voltar para cima e se agarrar ao poste, onde permaneceu por quase dez minutos. Um abraço que lhe valeu a vida. Esse foi o abraço mais forte que eu já dei na minha vida. Não sei de onde saiu tanta força. Comecei a gritar socorro, mas a água vinha forte e não tinha tempo de gritar muito, explicou.
Um morador que reside próximo ao local onde Claudeci ficou agarrado conseguiu ajudar o pedreiro a sair da água. Ele pedia para não deixar ele cair e dizia que ia morrer e que não estava aguentando mais. Eu subi no terraço, peguei uma corda, o lacei e o puxei para a grade da janela. Ali, joguei ele para dentro, contou Reinaldo Soares.
Douglas, o amigo que estava com o pedreiro e também caiu na água, conseguiu se salvar em outro ponto da cidade. Agarrei num ferro da rodoviária, depois caí na água e tive que depender de mim mesmo. Nadei até jogarem uma corda, que segurei".
Depois do susto, ele agradece ao amigo que entrou na água para ajudá-lo. Não sei o que esse cara foi fazer para me ajudar. Ele é meu amigo mesmo, se não, não entraria na água. Agradeço muito a ele, falou Douglas.
Para o pedreiro, a vida agora é só gratidão por conseguir sobreviver e pela ajuda que recebeu. Para mim, o mundo tinha acabado. Renasci de novo e agradeço a Deus, Nossa Senhora Aparecida e aos meus amigos que ajudaram. Na hora, só pedia a Deus que me salvasse e foi assim que cheguei no poste e fiz a promessa de vir aqui depois acender uma vela. Agora é dar mais valor à vida".
Esse foi o abraço mais forte que eu dei na minha vida, disse o homem que se segurou no poste após ser arrastado pela água em Castelo Crédito: TV Gazeta Sul
O rio que corta a cidade subiu mais de oito metros e deixou setenta por cento do município debaixo dágua.
Com informações de Junia Vasconcelos

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