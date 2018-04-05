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Chuva

Abastecimento de água é paralisado após chuva em Venda Nova

Ainda não há previsão de retorno do abastecimento

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 13:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 13:39
O abastecimento de água foi paralisado em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana, após as fortes chuvas que atingiram o município nesta quarta-feira (04). Ruas ficaram alagadas, uma família está desalojada e as aulas foram suspensas em uma escola.
Até as 17h30, um ponto de registro de chuvas do município (pluviômetro simples), havia registrado o volume de 134 milímetros de chuva. Choveu até as 23h de quarta. Por meio de nota, a Cesan informou que foi necessário paralisar o abastecimento da cidade para manutenções emergenciais. Ainda não há previsão de normalização. A companhia solicita que os moradores façam uso racional da água e evitem desperdício.
Chuva alagou bairro Vila da Mata Crédito: Leonardo Mendes Dalfior
A Defesa Civil realizou 64 atendimentos nesta quarta-feira. Uma casa foi interditada no bairro Bicuíba após uma queda de barreira que derrubou uma parede e outras quatro residências estão sendo monitoradas. Os bairros mais afetados foram Vila Betânia, Vila da Mata e São Pedro onde várias casas foram alagadas.
AULAS SUSPENSAS
Uma creche do bairro Vila Betânia foi alagada e alguns equipamentos ficaram danificados. As aulas foram suspensas e só devem ser retomadas na próxima semana. A prefeitura está realizando a limpeza das ruas com o apoio do maquinário recebido pela prefeitura de Conceição do Castelo.
DOAÇÃO
Equipes também estão nas ruas fazendo o levantamento do prejuízo pós chuva, mas algumas famílias perderam móveis e suprimentos. Um ponto de arrecadação de doações foi montado no Centro de Eventos Padre Cleto Calimam, onde estão sendo captados alimentos, colchões e material de limpeza.
Abastecimento de água é paralisado após chuva em Venda Nova

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