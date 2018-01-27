É verdade que bandidos explodiram um carro-forte em Afonso Cláudio?

O vídeo de um assalto a um carro forte associado à mensagem de que o crime teria ocorrido em Afonso Cláudio viralizou em grupos do WhatsApp causando alarde entre moradores. Acionada pela reportagem, a polícia da cidade negou que o crime tenha ocorrido.

No vídeo, uma mulher narra que quatro bandidos encapuzados e armados de fuzil mandaram os trabalhadores saírem do carro-forte e depois explodiram o veículo. As imagens mostram o compartimento de carga do veículo destruído e diversas notas espalhadas na pista.

O VÍDEO QUE ESTÁ CIRCULANDO

A VERDADE