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Passando a limpo

É verdade que bandidos explodiram um carro-forte em Afonso Cláudio?

No vídeo, uma mulher narra que quatro bandidos encapuzados e armados de fuzil mandaram os trabalhadores saírem do carro-forte e depois explodiram o veículo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 22:12

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 22:12

O vídeo de um assalto a um carro forte associado à mensagem de que o crime teria ocorrido em Afonso Cláudio viralizou em grupos do WhatsApp causando alarde entre moradores. Acionada pela reportagem, a polícia da cidade negou que o crime tenha ocorrido. 
No vídeo, uma mulher narra que quatro bandidos encapuzados e armados de fuzil mandaram os trabalhadores saírem do carro-forte e depois explodiram o veículo. As imagens mostram o compartimento de carga do veículo destruído e diversas notas espalhadas na pista.
O VÍDEO QUE ESTÁ CIRCULANDO
A VERDADE
O crime na verdade ocorreu no ano de 2016 em Goiás. Bandidos explodiram o carro-forte na GO 241 e depois fugiram em pelo menos quatro veículos. Segundo informações de jornais locais, os assaltantes atearam fogo em um dos carros utilizados no ataque, uma Hilux SW4.

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