'É uma dor', desabafa em enterro avô de menino morto espancado pelo pai

O corpo de Artur foi enterrado às 9h no cemitério de Divino de São Lourenço Crédito: Matheus Martins - Tv Gazeta Sul

que morreu após ser espancado pelo pai, foi enterrado na manhã desta sexta-feira (17) no Cemitério municipal de Divino de São Lourenço, onde os avós maternos moravam. O crime aconteceu na casa da família em Dores do Rio Preto, na O corpo do menino Artur Moura da Silva, de cinco anos,, foi enterrado na manhã desta sexta-feira (17) no Cemitério municipal de Divino de São Lourenço, onde os avós maternos moravam. O crime aconteceu na casa da família em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó e a vítima ainda chegou a ser socorrida.

O pai Adeildo Souza da Silva, 26 anos, e a mãe, Luane Monique de Moura Silva, de 28 anos, foram presos e autuados por homicídio duplamente qualificado - por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. Ela disse que presenciou as agressões, mas não denunciou, pois estaria recebendo ameaças.

Familiares e amigos lotaram a capela mortuária. O avô materno da criança, Hamilton Gomes, foi amparado pelos familiares durante todo o velório e ainda não conseguiu entender o que estava acontecendo. Temos que deixar a justiça agir para nós. Pedir a Deus a força, os amigos. Está todo mundo meio perdido, mas tenho que agradecer a força dos amigos, dos parentes. É uma dor... Que Deus nos de força para continuar a vida. Ele era lindo, educado, é uma situação que a gente não sabe explicar, disse.

A prima da mãe de Artur, Luciana Moura, ficou muito emocionada. A gente não tem nem palavras para falar com a família, com o avô, é muito difícil (choro). Você vê uma criança de cinco anos naquela situação. A gente não sabe a verdade toda ainda, né? A gente não pode culpar, julgar, mas é difícil. Eu espero que, se eles fizeram alguma coisa, que eles se arrependam e que a verdade apareça, lamentou.

O tio de Luane, Cláudio Gomes de Moura, revela que nunca imaginou que este tipo de crime poderia acontecer na sua família. A gente vê passar na televisão, acontecer lá fora, e a gente nunca imagina que vai acontecer 'no lugar da gente'. A gente fica muito triste e justiça tem que ter. Ela é minha sobrinha, sempre me tratou bem, me respeitava, então não tem explicação, finalizou.

O caso foi encaminhado para a delegacia de Dores do Rio Preto, sob a responsabilidade do delegado José Maria Simões.

O CRIME

Caso é investigado pela delegacia de Alegre. Artur (destaque) chegou a ser socorrido, mas não resistiu Crédito: Montagem | Gazeta Online

Artur Moura da Silva foi espancado pelo pai, Adeildo Souza da Silva, no último domingo (12) e na quarta-feira (15). A mãe do menino, Luane Monique de Moura Silva contou após ser interroga diversas vezes, que chegou a presenciar as agressões, mas não denunciou pois estaria sendo ameaçada.

Os pais de Artur e uma tia chegaram a procurar um centro espírita para rezar o menino, na última quarta-feira (15). Mas ao perceber que o menino estava com ferimentos, o dono do centro ligou para uma ambulância que o encaminhou para o Pronto Socorro de Guaçuí, onde morreu após quase quatro horas de atendimento.

Os suspeitos foram levados para a delegacia e inicialmente a mãe alegou que há dois dias o menino estava se queixando de dores no corpo e que hematomas começaram a aparecer. Luane ainda alegou que não saberia explicar a motivação.

Adeildo foi preso durante a manhã, em flagrante, e Luane, à tarde, após a Justiça decretar a sua prisão. Eles foram encaminhados para o presídio.