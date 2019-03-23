'É um fim triste para uma história triste', diz irmão de Jane

Área em que corpo de Jonas Cherobim foi encontrado em Dores do Rio Preto Crédito: Montagem/Gazeta Online

Jane Cherubim A notícia de que o corpo de Jonas do Amaral foi encontrado em Forquilha do Rio, em Dores do Rio Preto, Sul do Estado, foi recebida com tristeza pela família de. "É um fim triste para uma história triste", descreveu Salvador Cherobim, um dos irmãos de Jane, ao saber da morte, no início da tarde deste sábado (23).

confirmação de que o corpo é de Jonas veio do advogado da família, Osmar Aarestrup.

Para Salvador, é uma grande tragédia para ambas as famílias. "Penso que ele deveria ter tido cabeça para, primeiro, não ter feito o que fez. Infelizmente cometeu tudo isso. É uma pessoa jovem que poderia pagar perante a Justiça, depois se recuperar e levar uma vida de harmonia", relata.

"PELA APARÊNCIA, LEVA A CRER QUE É ELE", DIZ ADVOGADO DE JANE

De acordo com Bruno Gaspar, advogado de Jane Cherubim da Silva, o irmão dela Cleiton Cherobin esteve no local onde o corpo foi encontrado. "Há indícios fortes que se trata do corpo de Jonas. Mas só vamos nos manifestar após a divulgação dos laudos da Polícia Civil, pois o corpo está em avançado estado de decomposição. Pela aparência, leva a crer que seja ele, mas ainda não temos certeza".

POLÍCIA CIVIL

Demandada pelo Gazeta Online, a assessoria de imprensa da Polícia Civil respondeu, por meio de nota, o que se sabe sobre o caso até o momento. Veja a nota na íntegra.

"A Polícia Civil informa que foi acionada para atender uma ocorrência de encontro de cadáver na manhã deste sábado (23) na região de Pedra Menina, distrito de Dores do Rio Preto.

O corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição e será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para realizar exames periciais para identificação da vítima.

Ainda não há indícios que o corpo seja de Jonas Amaral."

Com informações de Laila Magesk, Fernanda Queiroz e Geysi Gomes

CRIME

Jane Cherubim, espancada, torturada e abandonada em uma estrada na região do Caparaó, Espírito Santo. As imagens foram cedidas pela família Crédito: Arquivo Pessoal

04/03

A vendedora Jane Cherubim, de 36 anos, foi espancada às 3 horas da madrugada, após sair do local de trabalho com o namorado Jonas Amaral, de 34 anos. Após a agressão, foi largada em uma estrada de Dores do Rio Preto. Por volta de 5h20 da manhã, foi encontrada pelos irmãos, seminua, desmaiada e torturada. Foi levada para um hospital de Carangola (MG). Depois de espancar a namorada, Jonas enviou um áudio por aplicativo para a sogra. . Após a agressão, foi largada em uma estrada de Dores do Rio Preto. Por volta de 5h20 da manhã, foi encontrada pelos irmãos, seminua, desmaiada e torturada. Foi levada para um hospital de Carangola (MG). Depois de espancar a namorada, Jonas enviou um áudio por aplicativo para a sogra.

OUÇA

Your browser does not support the audio element. Jonas de Amaral enviou áudio para a sogra

05/03

- Em recuperação no hospital, Jane conseguiu falar e confirmou que foi espancada pelo namorado.

- Justiça decretou a prisão do vendedor Jonas do Amaral, companheiro de Jane, acusado de tê-la espancado. Ele vai responder pelo crime de tentativa de feminicídio.

06/03

- Jane já respirava sem aparelhos, conseguiu falar aos poucos, e permanecia muito inchada devido ao espancamento, ainda sem conseguir abrir os olhos. Em desabafo com a mãe, ela temia que o agressor entrasse no hospital.

- O pai de Jonas disse à Polícia que o rapaz telefonou para ele logo após cometer o crime, dizendo que "sua vida não valia mais nada".

07/03

- A Polícia de Minas Gerais foi alertada para ajudar na localização de Jonas. Fotos de Jonas e a cópia do mandado de prisão foram distribuídas por várias equipes. Uma equipe foi checar uma denúncia em Pedra Menina, mas não obteve sucesso na prisão.

- A família de Jonas ajudou nas buscas do vendedor, que segue foragido da Justiça. Grupo de 40 pessoas se reuniu para procurá-lo na estrada que dá acesso ao Parque Nacional do Caparaó e nas proximidades.

- A Polícia acreditava que Jonas possa ter tido ajuda para fugir.

- No hospital, Jane se levantou da cama pela primeira vez e se viu no espelho.

08/03

- Jane apresentou significativa melhora no quadro clínico, e seguia internada.

- Força-tarefa da Polícia do Espírito Santo e de Minas Gerais foi organizada para localizar Jonas Amaral.

- A Polícia afirma que iria pedir a prisão temporária do pai e do irmão de Jonas, suspeitos de terem alterado a cena do crime e ajudado o suspeito a fugir.

- Jane recebe a visita do advogado e do delegado, presta depoimento à polícia, chora muito, e passa mal em seguida, após relembrar o crime.

09/03

- No hospital, Jane continuava a ter vômitos e dores de cabeça, após ter prestado depoimento no dia anterior.

desiste de pedir a prisão deles. - O pai, o irmão e um amigo de Jonas foram ouvidos na Delegacia Regional de Alegre durante três horas. Polícia

- O advogado da família de Jonas acompanhava novos depoimentos prestados, e afirmou que os parentes do vendedor está sofrendo perseguição e ameaças na cidade de Espera Feliz (MG).

- A Polícia Civil pede para a delegacia de Imigração da Superintendência da Policia Federal do Espírito Santo travar a saída do vendedor Jonas Amaral nos aeroportos de todo país.

10/03

- Cerca de 50 pessoas fizeram passeata em Espera Feliz, Minas Gerais, cidade de Jane Cherubim, pedindo justiça e respeito a todas as mulheres. Familiares da vendedora também participaram.

- Jane Cherubim recebe alta hospitalar e vai para casa com familiares.

13/03

A Polícia Civil não descarta a possibilidade do vendedor Jonas Amaral, de 34 anos, estar morto. Diligências estão sendo feitas para verificar todas as possibilidades. Não descarto a possibilidade dele estar morto, mas acredito que ele está vivo e se escondendo disse.

Também nesta quarta, Jane Cherubim, 36 anos, prestou um terceiro depoimento à polícia.

14/03