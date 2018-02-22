Voto impresso: desconfiança contra políticos invade a urna eletrônica

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No cenário de descrença generalizada contra o sistema político, de partidos desgastados e de pesquisas indicando aumento de votos brancos e nulos, a desconfiança lançada sobre o sistema político tem sido estendida para a urna eletrônica. Nas redes sociais, principalmente, movimentos lançam suspeitas sobre a segurança dos equipamentos da Justiça Eleitoral brasileira.

Trata-se de uma máquina tecnológica e, portanto, sujeita a falhas. Consequentemente, é matéria-prima para inúmeras teorias da conspiração. Com mais ou menos argumentos técnicos, grupos sugerem a adoção de um sistema de impressão de votos, para que cada um deles pudesse ser contado após as votações.

Mas uma mudança custaria caro. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já estimou em R$ 2,5 bilhões o custo de mudar todas as urnas para equipamentos capazes de fazer as impressões e para adaptar o sistema.

"São bandeiras levantadas por grupos mais ou menos organizados, cuja ação não se pauta só por descrença, mas em bandeiras conservadores. Não é porque os EUA não têm que isso indica algo para nós. Seria síndrome de colonizado", comentou o cientista político Vitor Amorim de Angelo.

O fato é que foi aprovada e sancionada em 2015 a Lei 13.165. Conhecida como minirreforma eleitoral, ela incluiu a implantação do voto impresso nas eleições brasileiras. Conforme especificado na lei, não se trata de um "recibo" que o eleitor leva para casa.

O sistema apenas mostra num papel os candidatos que o eleitor escolheu e, se houver correspondência entre a impressão e o que foi digitado na urna, o eleitor dá o "ok" para a impressão. O papel impresso, então, é lançado pelo mecanismo dentro de um "local previamente lacrado".

HACKERS VOLUNTÁRIOS

O professor da Unicamp Diego Aranha participou de dois Testes Públicos de Segurança (TPS), em 2012 e 2017. São eventos da Justiça Eleitoral dos quais participam experts em computação para testar a segurança das urnas eletrônicas.

Ele diz que a despesa estimada pelo TSE é superestimada e relativiza o impacto do gasto. "O sistema eletrônico não produz registro verificável por auditoria independente. Com o voto impresso, teríamos eleições auditáveis. Qual o preço disso?", comentou.

Aranha reclama das condições em que os TPS acontecem. Há uma série de proibições aos especialistas, inclusive as de usar os próprios computadores.

"O TSE fala muito em testes antes da eleição. O que importa é na execução do processo eleitoral. O que importa é aferir enquanto o sistema está em funcionamento. Enquanto o voto eletrônico protege de certo tipo de atacante, o voto impresso protege contra o atacante sofisticado", disse.

Ele afirma que em todos os TPS vulnerabilidades são encontradas. Na última da qual participou, no final do ano passado, sua equipe "adulterou o software que conta o resultado".

O TSE, na ocasião, disse que não houve risco algum. Informou que o grupo teve acesso ao "log (uma espécie de caixa preta e ao registro digital de votação da urna". No entanto, sem acessar a ordem de votação nem identificar o voto dos presentes.

BOLSONARO

Um dos principais incentivadores da proposta do voto impresso é o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ), pré-candidato à Presidência. Era dele uma PEC aprovada em 2015 que versava sobre o tema. Foi a primeira vez em 25 anos de mandato que o agora presidenciável conseguiu aprovar uma emenda.

Para o ex-juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), Danilo Araújo Carneiro, defender o voto impresso é querer o retrocesso. Mais do que isso, é ignorância.

"Só tem uma razão para defender voto impresso: a ignorância. Digo isso com muita tranquilidade. É caro, desnecessário e não previne nada. Se for pensar que pode ter fraude, pode ter fraude em qualquer impressão também. Efetivamente, é inviável fraudar uma eleição. Teriam que fraudar cada núcleo de urna, com seus fiscais, espalhados por um Brasil inteiro. Estamos indo para a biometria em várias cidades do Brasil e tem gente falando em voto impresso. É como se defendessem a fotografia revelada", afirmou.

O também ex-juiz eleitoral do TRE-ES, Marcelo Abelha, pensa diferente. Ele diz não ter certeza sobre a inviolabilidade da urna eletrônica e cita o fato de países desenvolvidos preferirem o voto impresso.

"Existe a possibilidade de a transmissão dos dados pela internet ser modificada? Não sei. E o curioso é que Holanda, EUA e Alemanha não adotaram a votação eletrônica. Não é questão pacífica do ponto de vista da segurança tecnológica. Há custo na impressão. Vai ter demora, vai ter papel e uma despesa pública grande. Mas uma eventual recontagem de votos pode ser a ampliação da segurança. Se tem a mínima possibilidade de acontecer (fraude na urna), não sou contra não", afirmou.

O TSE tenta contratar Módulos de Impressão do Voto (MIV) para as urnas eletrônicas. Propostas de empresas selecionadas foram reprovadas na fase de testes. Para as eleições de 2018, o TSE pretende usar a impressão de votos em 30 mil das 600 mil urnas em todo o país.

IMPRESSÃO JÁ FOI TESTADA HÁ 16 ANOS

Em 2002, em função de uma lei aprovada naquele ano, 7,1 milhões de 150 municípios de todos os Estados tiveram os votos impressos e depositados em uma urna lacrada, sem que tivessem contato com os papéis. Foram 6,18% dos eleitores da época com votos impressos.

O TSE não ficou satisfeito com o resultado. Segundo o relatório das eleições de 2002, foram observados "custos altos para implantação do sistema", "desconhecimento de mesários e eleitores", "grande número de falhas devido à natureza mecânica do processo de impressão" e "problemas técnicos na porta de conexão do módulo impressor, o que criou vulnerabilidades para tentativas de fraude".

Também foram necessários "procedimentos de transporte, de guarda e de segurança física das urnas de lona com os votos impressos".

AÇÃO NA JUSTIÇA