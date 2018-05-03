Voto de Gilmar Mendes pode alterar toda a votação no STF, diz jurista

Dos 11 ministros do Superior Tribunal Federal (STF), 10 já votaram a favor de restringir o foro privilegiado, que dá a deputados federais e senadores o direito de serem julgados exclusivamente pela Suprema Corte. A conclusão do julgamento depende apenas o voto do ministro Gilmar Mendes, que foi adiado para a próxima sessão, nesta quinta-feira (03). Esse último voto, no entanto, vai ocorrer em meio a muitas questões ainda sem respostas e pode ser decisivo.
Foi a terceira interrupção do julgamento, que teve início do ano passado. Entre os 10 ministros que já manifestaram seu voto, sete seguem a tese defendida por Luís Roberto Barroso, de que o foro deve servir apenas para os crimes cometidos no período do mandato dos parlamentares e que estiverem relacionados a ele.
Outros três ministros apresentaram divergências. Acompanhando o voto que já havia sido dado pelo ministro Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, que votaram nesta quarta, mostraram-se a favor da restrição do foro, mas defendem que ele seja considerado para qualquer tipo de crime cometido no período do mandato, independentemente de estar ou não ligado ao exercício da função parlamentar.
Para o doutor em Direito Constitucional e professor da FDV Daury Cesar Fabriz, dependendo do teor, o voto de Gilmar Mendes poderá mudar os rumos da decisão do STF e fazer com que ministros mudem suas posições com base em novos argumentos.
Fabriz explica que embora o STF já tenha dado o importante passo de impedir que processos saiam do Supremo após o encerramento da instrução processual - quando estão prontos para julgamento - evitando que políticos utilizem a renúncia como um instrumento de protelação do julgamento, ainda há muitas outras questões que geram dúvidas e devem ser debatidas pelos ministros.
CONFIRA A ANÁLISE:
Dependendo do voto de Gilmar Mendes, é possível que votos já manifestados possam ser reformulados com base nos novos argumentos. Penso que o cenário vai mudar bastante. Mas a restrição ficará circunscrita aos cargos do Poder Legislativo, não envolvendo cargos permanentes dos demais Poderes e órgãos como Ministério Público e Tribunal de Contas da União. Por isso, não é uma mudança tão grande. Vejo que o Supremo está buscando essa restrição para desafogar a própria Corte, pois o grande volume de processos vem de deputados e senadores. Me parece que houve avanço no sentido de impedir que o efeito gangorra volte a se repetir. Nele, o parlamentar que está sendo processado e vê a possibilidade de condenação, pede a renúncia para cair para a primeira instância e com isso ele ganha tempo para sua defesa. Mas a Corte agora fixou que, encerrada a instrução penal, o processo permanece com o Supremo mesmo em casos de renúncia. Ainda existe a possibilidade de a Corte modular os efeitos de sua decisão, se ela vai valer somente para os próximos casos ou se vai se aplicar aos processos em andamento. Mas isso ainda irá gerar uma série de debates, pois cada caso ocorre em processos separados e temos uma norma constitucional básica de que o que for melhor para o réu deve ser considerado. Por isso esta causa permite vários questionamentos individuais diante do próprio STF, que terá que atacar todas essas questões. É preciso esperar terminar para ver o que acontece.