Voto de Gilmar Mendes pode alterar toda a votação no STF, diz jurista

Dependendo do voto de Gilmar Mendes, é possível que votos já manifestados possam ser reformulados com base nos novos argumentos. Penso que o cenário vai mudar bastante. Mas a restrição ficará circunscrita aos cargos do Poder Legislativo, não envolvendo cargos permanentes dos demais Poderes e órgãos como Ministério Público e Tribunal de Contas da União. Por isso, não é uma mudança tão grande. Vejo que o Supremo está buscando essa restrição para desafogar a própria Corte, pois o grande volume de processos vem de deputados e senadores. Me parece que houve avanço no sentido de impedir que o efeito gangorra volte a se repetir. Nele, o parlamentar que está sendo processado e vê a possibilidade de condenação, pede a renúncia para cair para a primeira instância e com isso ele ganha tempo para sua defesa. Mas a Corte agora fixou que, encerrada a instrução penal, o processo permanece com o Supremo mesmo em casos de renúncia. Ainda existe a possibilidade de a Corte modular os efeitos de sua decisão, se ela vai valer somente para os próximos casos ou se vai se aplicar aos processos em andamento. Mas isso ainda irá gerar uma série de debates, pois cada caso ocorre em processos separados e temos uma norma constitucional básica de que o que for melhor para o réu deve ser considerado. Por isso esta causa permite vários questionamentos individuais diante do próprio STF, que terá que atacar todas essas questões. É preciso esperar terminar para ver o que acontece.