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Título de eleitor digital

Você sabia que é possível votar usando apenas o celular?

Aplicativo evita que eleitores que estão em dúvidas quanto a sua situação eleitoral precisem ir até os cartórios eleitorais. Último dia para atualizar o cadastro é 9 de maio.

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 18:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 18:33
O e-Título foi lançado no final do ano passado pelo então presidente do TSE, Gilmar Mendes. Crédito: TSE/Reprodução
Com a aproximação do prazo para o encerramento do cadastro eleitoral, que termina no próximo dia 9 de maio, muitos eleitores procuram os cartórios eleitorais para checar se há alguma irregularidade com o título de eleitor. No entanto, se você não mora em um município onde a biometria será obrigatória neste ano e não vai mudar de domicílio eleitoral, não há necessidade de se locomover até uma unidade da Justiça Eleitoral.
Em dezembro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou o E-título, uma aplicativo que permite que os eleitores acessem uma via digital do título eleitoral por meio de seus smartphones ou tabletes. Para acessar o documento, basta baixar gratuitamente o aplicativo, desenvolvido pela Justiça Eleitoral, em lojas virtuais como a App Store ou o Google Play.
Ao inserir no aplicativo o número do seu título eleitoral, seu nome, o nome da mãe e do pai e a data de nascimento, o E-título será validado e liberado. Ao ser acessado pela primeira vez, o documento será gravado localmente e ficará disponível ao eleitor. A novidade foi uma iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC).
A versão digital do título de eleitor trará novidades em relação à via tradicional, impressa. O documento terá a foto do eleitor, informações sobre a quitação eleitoral, dados sobre o seu cadastramento biométrico e o endereço de seu local de votação, inclusive com um mapa com geolocalização. Ele também terá um QR Code para a validação na zona eleitoral.

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