Você sabia que é possível votar usando apenas o celular?

O e-Título foi lançado no final do ano passado pelo então presidente do TSE, Gilmar Mendes. Crédito: TSE/Reprodução

Com a aproximação do prazo para o encerramento do cadastro eleitoral, que termina no próximo dia 9 de maio, muitos eleitores procuram os cartórios eleitorais para checar se há alguma irregularidade com o título de eleitor. No entanto, se você não mora em um município onde a biometria será obrigatória neste ano e não vai mudar de domicílio eleitoral, não há necessidade de se locomover até uma unidade da Justiça Eleitoral.

Em dezembro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou o E-título, uma aplicativo que permite que os eleitores acessem uma via digital do título eleitoral por meio de seus smartphones ou tabletes. Para acessar o documento, basta baixar gratuitamente o aplicativo, desenvolvido pela Justiça Eleitoral, em lojas virtuais como a App Store ou o Google Play.

Ao inserir no aplicativo o número do seu título eleitoral, seu nome, o nome da mãe e do pai e a data de nascimento, o E-título será validado e liberado. Ao ser acessado pela primeira vez, o documento será gravado localmente e ficará disponível ao eleitor. A novidade foi uma iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC).