Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Movimentos prós e contras

Vitória terá manifestações e vigília para Lula

Carros de som, bandeiras e bonecos farão parte da manifestação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 11:40

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 11:40

O ex-presidente Lula Crédito: Ricardo Stuckert
No Estado, movimentos pró e contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometem realizar manifestações durante a véspera (23) e o dia do seu julgamento (24) no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre.
O presidente do Partido dos Trabalhadores no Estado, João Coser, disse que está garantida a realização da vigília anunciada na Praça Costa Pereira, em Vitória, que contará ainda com atos culturais, a partir das 8 horas do dia do julgamento. O ex-prefeito da capital capixaba descartou, porém, que o partido esteja organizando caravanas para o Sul do país.
"Não estamos organizando caravana, a direção nacional não está incentivando. Estamos orientando as pessoas a estarem em Vitória. A mobilização em Porto Alegre será feita pelas cidades do Sul", disse Coser após plenária realizada ontem na sede do Sindimetal, onde foram criados comitês que poderão organizar mais movimentações pelo Estado.
Para o diretor de organização do PT capixaba, Perly Cipriano, a não ida dos capixabas para Porto Alegre não significa enfraquecimento da militância do partido.
"Naturalmente, é um período de férias, que foi pensado para marcarem o julgamento nesta data. Mas aqui no Estado estamos mobilizados. Vários grupos de jovens estão se mobilizando pela internet, pessoas de forma independente, sem a organização do PT, estão indo de ônibus ou avião por conta própria para acompanhar de lá", disse.
Já no dia 23 - um dia antes do julgamento - membros do Vem Pra Rua, grupo que ficou conhecido durante as manifestações favoráveis ao impeachment de Dilma Rousseff (PT), em 2016, prometem ato em frente à Justiça Federal, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Vitória.
"Escolhemos o dia anterior para dar força para os julgadores se posicionarem. A condenação do Lula será um marco para acabar com a impunidade", disse a médica Jessica Polese, uma das organizadoras do movimento.
Carros de som, bandeiras e bonecos farão parte da manifestação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra
Imagem de destaque
Vila Velha abre seleção para médicos com salários de até R$ 14 mil
Imagem de destaque
5 séries viciantes para maratonar em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados