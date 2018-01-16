Vitória terá manifestações e vigília para Lula

O ex-presidente Lula Crédito: Ricardo Stuckert

No Estado, movimentos pró e contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometem realizar manifestações durante a véspera (23) e o dia do seu julgamento (24) no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre.

O presidente do Partido dos Trabalhadores no Estado, João Coser, disse que está garantida a realização da vigília anunciada na Praça Costa Pereira, em Vitória, que contará ainda com atos culturais, a partir das 8 horas do dia do julgamento. O ex-prefeito da capital capixaba descartou, porém, que o partido esteja organizando caravanas para o Sul do país.

"Não estamos organizando caravana, a direção nacional não está incentivando. Estamos orientando as pessoas a estarem em Vitória. A mobilização em Porto Alegre será feita pelas cidades do Sul", disse Coser após plenária realizada ontem na sede do Sindimetal, onde foram criados comitês que poderão organizar mais movimentações pelo Estado.

Para o diretor de organização do PT capixaba, Perly Cipriano, a não ida dos capixabas para Porto Alegre não significa enfraquecimento da militância do partido.

"Naturalmente, é um período de férias, que foi pensado para marcarem o julgamento nesta data. Mas aqui no Estado estamos mobilizados. Vários grupos de jovens estão se mobilizando pela internet, pessoas de forma independente, sem a organização do PT, estão indo de ônibus ou avião por conta própria para acompanhar de lá", disse.

Já no dia 23 - um dia antes do julgamento - membros do Vem Pra Rua, grupo que ficou conhecido durante as manifestações favoráveis ao impeachment de Dilma Rousseff (PT), em 2016, prometem ato em frente à Justiça Federal, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Vitória.

"Escolhemos o dia anterior para dar força para os julgadores se posicionarem. A condenação do Lula será um marco para acabar com a impunidade", disse a médica Jessica Polese, uma das organizadoras do movimento.