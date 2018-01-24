Vitória tem atos contra e a favor do Lula

Manifestantes fazem protesto contra o ex-presidente Lula e a favor da Lava Jato em frente à Justiça Federal, na Beira-Mar, em Vitória Crédito: Bianca Vailant

Nesta quarta-feira (24), ocorre o julgamento da apelação feita pela defesa do ex-presidente Lula (PT) no caso do triplex do Guarujá (SP) e, nesta terça-feira (23), manifestantes contra o petista e a favor da Lava Jato se reuniram em todo o país. Em Vitória, o movimento Vem Pra Rua ES e o grupo Ativação realizaram ato por volta das 17h40 em frente à Justiça Federal, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, na Ilha de Monte Belo.

Os manifestantes, vestindo verde e amarelo, balançavam bandeiras do Brasil e carregavam faixas com os dizeres: "Apoia a Lava Jato? Buzina" e O PT tentou acabar com o Brasil, mas o Brasil vai acabar com o PT. De acordo com os participantes do protesto, caso Lula seja condenado nesta quarta, o Brasil vai comemorar como um carnaval antecipado.

Os manifestantes tinham perfis bastante variados, mas o objetivo do ato era unânime. Demonstrar apoio às investigações da Lava Jato. "Esse é um passo de conscientização que a justiça é para todos, que ninguém está acima da lei", disse o bancário Jorge Malta, 58 anos.

O estudante Matheus Alvarenga, 15 anos, afirmou que via no protesto uma forma de demonstrar a indignação pela atual situação do país. "Vim aqui para mostrar o meu apoio à condenação do Lula. Quem for ladrão vai ter que parar na cadeia", declarou.

Vestidos de presidiários, os amigos Pedro Polese, 20, e Licia Rezende, 46, demonstraram sua indignação com a corrupção no país e a expectativa com o julgamento. A minha expectativa é que ele seja condenado. O Brasil precisa mudar, precisamos acabar com a ideia do rouba mas faz, opinou a motorista de Uber Licia Rezende.

Expectativa

O casal de aposentados Ivete Rocha Ferrari Padilha, 63, e José Renato Padilha, 62, espera que o julgamento seja conduzido com base nos autos. "A gente espera que os juízes julguem dentro dos autos, ali têm provas cabais", disse a aposentada.

José Padilha também está confiante na condenação. "Espero a confirmação da sentença dada pelo Sérgio Moro. As provas existem, ninguém está acima da lei", completou.

MANIFESTANTES FAZEM ORAÇÃO

Outras duas manifestações aconteceram nesta terça-feira (23). Mais uma contra o Lula, na Praia de Camburi. E outro ato a favor do Lula, no Centro de Vitória.

MANIFESTANTES LEVAM "PIXULECO" PARA CAMBURI

Um grupo de manifestantes ligados ao Movimento Brasil Livre do Espírito Santo (MBL-ES) realizou uma manifestação na orla da Praia de Camburi, nesta terça-feira (23), a favor da condenação do ex-presidente Lula (PT).

Eles pediam para que buzinassem aqueles motoristas que queriam a prisão do petista. Também tentaram acender velas que, juntas, apresentavam os dizeres "Lula na cadeia". Mas o vento foi implacável.

Um boneco inflável que é a caricatura do ex-presidente com roupa de presidiário foi levada. O objeto, de 12 metros de altura, é o mesmo que era usado nos protestos pelo impeachment de Dilma Rousseff (PT).

Protesto contra Lula na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Também levaram faixas em apoio ao juiz federal Sérgio Moro, que condenou Lula em primeira instância. Caso o petista seja condenado nesta quarta pelos desembargadores da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele não sairá preso. Há possibilidade de recursos e prazos a serem considerados.

Cerca de 40 pessoas foram à praia especificamente para o ato. Outras, ao passar pelo movimento, faziam fotos com o boneco e selfies.

A professora aposentada Neuza Andrade Leal foi ao protesto. Para ela, a absolvição de Lula representaria uma "tragédia para o país". Também disse que as pesquisas que mostram o ex-presidente em primeiro lugar nas intenções de voto "são manipuladas".

"Vim para cá por causa da indignação com a corrupção e com esperança de que a Justiça seja feita. As pesquisas são manipuladas. Ele não tem alto índice depois de tudo que fez. Acho que vai ser três a zero", afirmou.

Na opinião do administrador Tonny Silva, o fato de Lula não estar preso é uma injustiça. "A gente vê pessoas com menos crimes do que ele sendo presas e ele continua solto, fazendo campanhas.

Silva levou um pequeno "pixuleco", que comprou nos protestos pelo impeachment por R$ 20 e reclamou da baixa adesão. "O povo precisa se engajar mais. A acomodação vai nos levar para o caminho da Venezuela", comentou.

Tito Ramos, agropecuarista, vive no Mato Grosso, mas passa férias em Vitória. Viu o protesto e aderiu. "Minha esperança é que o TRF-4 confirme a condenação feita pelo Sérgio Moro. Está provado que inúmeros crimes foram cometidos."

Claudio Alvarenga Barroso, técnico em mecânica, é de Campos e também estava de passagem. Acha que as manifestações tinham que ser voltadas contra o governo Temer. "Lula é passado. Tinham que se preocupar com quem está no poder agora tomando as decisões. O principal é o presente. O passado resolvemos depois", disse ele, que afirmou não votar mais em Lula.

VEJA VÍDEO DO PROTESTO





MANIFESTAÇÃO DE APOIO A LULA

Na véspera do julgamento de Lula no TRF-4, representantes da Juventude do PT, Levante Popular da Juventude (LPJ), União da Juventude Socialista (UJS) e União Nacional dos Estudantes (UNE) realizaram uma "intervenção cultural" em defesa do ex-presidente, na Praça Ubaldo Ramalhete, na Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória.

Mesmo em pouco número, os jovens fizeram bastante barulho ao som de tambores, canções e teatro. Eles interagiram com as pessoas próximas ao local e fizeram críticas ao que eles chamam de continuação do golpe.

A advogada Karla Coser, filha do ex-prefeito de Vitória e presidente do PT-ES, João Coser, era uma das participantes. Para ela, o processo na segunda instância ocorreu de forma irregular. Karla é integrante da juventude da sigla.

"Juristas de respeito deram diversas declarações sobre excesso de celeridade neste processo e desrespeito às normas processuais, mas tenho esperança que o TRF-4 reforme a sentença de Moro, pois temos convicções da inocência do Lula", disse Karla Coser.

O geólogo Marcos Pimenta, que é morador do Centro, aproveitou o movimento perto de casa para também discursar contra a condenação do ex-presidente.

"Lula foi a pessoa mais investigada nesse país e não se achou nenhum crime dele. O que acontece é um julgamento iniciado por um juiz parcial, que vive de abraços com (Michel) Temer e Aécio (Neves)", comentou.

Próximo à praça onde acontecia o ato dos jovens, pessoas no bar tiveram posições diferentes quanto ao julgamento desta quarta-feira (24). Os amigos Eidy Semoto e Mirela Christ dividiam a cerveja em uma das mesas, mas não dividiram a mesma opinião sobre Lula.

"Eu acho que a Justiça tem que ser julgada com provas e não convicção", disse ele, que é estudante e é contra a condenação de Lula.

"A Justiça tem que ser feita. Ele tem mesmo que pagar pelo que fez", disse ela, que é contadora e a favor da condenação.

Manifestantes preparam ato no Centro de Vitória Crédito: Kleber Amorim

VEJA VÍDEO DO MOVIMENTO





ENTENDA O CASO DO TRIPLEX

A Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo (Bancoop) iniciou a construção de um condomínio no Guarujá (SP), mas, endividada, repassou projetos à OAS, como o edifício Solaris, assumido em 2010. A ex-primeira-dama Marisa Letícia tinha, desde 2005, uma cota do edifício, com opção de compra definitiva.