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Protesto

Vitória e Vila Velha têm ato contra Gilmar Mendes

Ministro do STF foi o principal alvo do ato realizado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PSL)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2019 às 16:28

Publicado em 08 de Dezembro de 2019 às 16:28

Manifestantes pró-Bolsonaro concentram-se na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Manifestantes pró-Bolsonaro e contrários ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes reuniram-se, neste domingo (08), na Praia da Costa, em Vila Velha, na Praça do Papa e em frente ao Tribunal de Justiça, em Vitória. Uma das bandeiras do protesto foi a prisão após condenação em segunda instância.
Mas entre os participantes havia até quem defendesse a volta da ditadura militar. Em Vila Velha, Integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL), que ascendeu em manifestações contra a então presidente Dilma Rousseff (PT), mas que tem sido crítico a algumas ações do atual governo, foram hostilizados por parte dos demais manifestantes.  Já em Vitória, o ato contou com a participação de membros do MBL e também do Vem Pra Rua.

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Os organizadores da manifestação, até então restrita às imediações do posto Moby Dick, na Praia da Costa, pretendiam atravessar a Terceira Ponte a pé em direção a Vitória. Mas como o número de pessoas era reduzido, decidiram seguir pela ponte de carro até a Praça do Papa, na Capital. Antes, um grupo passou pelo Tribunal de Justiça. De acordo com um dos organizadores, o protesto reuniu 500 pessoas. A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que eram cerca de 250. 
Manifestantes pró-Bolsonaro e contrários ao ministro Gilmar Mendes protestam em frente ao Tribunal de Justiça, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
 Manifestantes pró-Bolsonaro e contrários a Gilmar Mendes protestam na Praça do Papa, em Vitória Crédito: Giordany Bozzato
Na Praça do Papa, cerca de 500 pessoas compareceram, de acordo com os organizadores participaram do ato. Eram 300, segundo a Sesp. Além de pedir a prisão em segunda instância e o impeachment de Gilmar Mendes, os manifestantes criticaram deputados federais que votaram contra projetos enviados pelo Executivo.
"É um ato apartidário e defendemos o presidente Bolsonaro. Queremos que o novo partido que ele está criando não seja comandado por políticos experientes. O Aliança tem que ficar com as pessoas que fazem e fizeram as manifestações de rua", disse Alberto Campos, um dos líderes do grupo que estava na Praça do Papa.
O encontro acabou por volta das 17h30, com os manifestantes cantando o hino nacional.
Manifestantes levaram cartazes em protesto contra o STF na Praça do Papa Crédito: Giordany Bozzato

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