Vice-prefeito de São Mateus morre no Rio de Janeiro

José Carlos morreu no Rio Crédito: Divulgação

O vice-prefeito de São Mateus, José Carlos do Vale Araújo de Barros, morreu na madrugada desta sexta-feira (03), em Niterói (RJ). Ele teve complicações durante um tratamento de coluna e estava afastado do cargo há quatro meses, por causa dos problemas de saúde.

O velório do vice-prefeito será realizado no salão nobre da prefeitura, no sábado (04), a partir das 14 horas. Em nota, a assessoria da prefeitura informou que o prefeito Daniel Santana decretou luto oficial de três dias e ponto facultativo nesta sexta-feira.