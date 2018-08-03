Vice-prefeito de São Mateus morre no Rio de Janeiro

O vice-prefeito de São Mateus, José Carlos do Vale Araújo de Barros, morreu na madrugada desta sexta-feira (03), em Niterói (RJ). Ele teve complicações durante um tratamento de coluna e estava afastado do cargo há quatro meses, por causa dos problemas de saúde.
O velório do vice-prefeito será realizado no salão nobre da prefeitura, no sábado (04), a partir das 14 horas. Em nota, a assessoria da prefeitura informou que o prefeito Daniel Santana decretou luto oficial de três dias e ponto facultativo nesta sexta-feira.
José Carlos era médico veterinário e morava em São Mateus desde a década de 1970. Ele já foi secretário municipal de Agricultura. Desde 2016 também exercia o cargo de secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, além de vice-prefeito da última gestão.