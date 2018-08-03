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Velório no sábado

Vice-prefeito de São Mateus morre no Rio de Janeiro

José Carlos do Vale Araújo de Barros estava afastado do cargo há quatro meses, por causa de problemas de saúde. Ele morreu na madrugada desta sexta-feira (03), em Niterói (RJ)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 15:31

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 15:31

José Carlos morreu no Rio Crédito: Divulgação
O vice-prefeito de São Mateus, José Carlos do Vale Araújo de Barros, morreu na madrugada desta sexta-feira (03), em Niterói (RJ). Ele teve complicações durante um tratamento de coluna e estava afastado do cargo há quatro meses, por causa dos problemas de saúde.
O velório do vice-prefeito será realizado no salão nobre da prefeitura, no sábado (04), a partir das 14 horas. Em nota, a assessoria da prefeitura informou que o prefeito Daniel Santana decretou luto oficial de três dias e ponto facultativo nesta sexta-feira.
José Carlos era médico veterinário e morava em São Mateus desde a década de 1970. Ele já foi secretário municipal de Agricultura. Desde 2016 também exercia o cargo de secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, além de vice-prefeito da última gestão.

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