Vereadores do ES hostilizados por gastar mais de R$ 50 mil em viagem

Presidente da Câmara de vereadores de São Gabriel da Palha, Tiago dos Santos (PP), é hostilizado no aeroporto Crédito: Reprodução/Whatsapp

Um vídeo supostamente gravado por um morador de São Gabriel da Palha questionando os vereadores da cidade sobre o gasto com diárias da Câmara do município está repercutindo nas redes sociais. Nele, o homem aborda o presidente da Câmara, Tiago dos Santos (PP), sobre os mais de R$ 50 mil que o Legislativo pagou para que nove vereadores participassem da Marcha dos Vereadores, em Brasília.

As imagens ainda mostram os parlamentares chegando ao Aeroporto de Vitória em uma van adesivada com a logo da Prefeitura de São Gabriel da Palha. No vídeo, o narrador diz se tratar de um veículo usado pela Secretaria de Saúde do município.

O povo tem que saber a qualidade de vereadores que São Gabriel da Palha tem, para fazer uma palhaçada dessa de gastar o dinheiro público para vereador andar à toa. São Gabriel vai gravar a cara de vocês, diz o homem no vídeo.

mostrou o gasto da viagem. No total, serão pelo menos R$ 52.223,28, sem incluir o valor das passagens que não foi informado. O evento, que acontece entre os dias 23 e 26 de abril, conta com a participação do presidente da Câmara e dos vereadores João Teixeira Soares (PCdoB), Levi Alves Pinheiro (Rede), Dellamar Antônio Almeida (PHS), Getulio Andrade Loureiro (PDT), Delizete Baptista Pinheiro (PRTB), Antônio Lopes (PEN), Braz Monferdini (PRP) e Wagner Lucas dos Santos (SDD). Na segunda-feira (23), o Gazeta Online. No total, serão pelo menos R$ 52.223,28, sem incluir o valor das passagens que não foi informado. O evento, que acontece entre os dias 23 e 26 de abril, conta com a participação do presidente da Câmara e dos vereadores João Teixeira Soares (PCdoB), Levi Alves Pinheiro (Rede), Dellamar Antônio Almeida (PHS), Getulio Andrade Loureiro (PDT), Delizete Baptista Pinheiro (PRTB), Antônio Lopes (PEN), Braz Monferdini (PRP) e Wagner Lucas dos Santos (SDD).

SECRETÁRIO DIZ QUE NÃO AUTORIZOU USO DE VAN

A Prefeitura de São Gabriel da Palha foi procurada para explicar porque um veículo do Executivo foi utilizado para levar os vereadores até o Aeroporto de Vitória. O gabinete da prefeita Céia Ferreira (SDD) disse desconhecer a autorização para o uso do carro e indicou o secretário de Saúde do município, Roberto Morandi, para dar mais informações.

Por telefone, Morandi negou ter feito a autorização. Ele disse que a Secretaria da Saúde nem sequer possui uma van para fazer o transporte dos cidadãos para hospitais da Grande Vitória e que vinha usando um veículo da Secretaria de Esportes para o serviço.

Nós fazemos essas viagens toda segunda e quarta-feira, com uma van emprestada pela Secretaria de Esportes. Só que nesta segunda fomos informados que a van já estava reservada pelo administrativo e que não poderíamos usar. Tivemos que correr atrás de um veículo em outra secretaria para levar os pacientes para fazer tratamentos e exames. Estou sendo acusado nas redes sociais, mas não autorizei nenhuma viagem para vereador, diz o secretário.

A reportagem voltou a procurar a prefeitura, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

NOVA VENÉCIA

Vereadores de Nova Venécia também participaram da Marcha dos Vereadores com diárias pagas pela Câmara do município. O Grupo de Inteligência Municipal, que acompanha os gastos dos poderes na cidade, manifestou-se contra a despesa.

Lá, viajaram os vereadores Biel da Farmácia (PV), Evaristo Miguel (PTB), Cabo Tikeira (PV), José Luiz do Cricaré (Avante) e Zequinha Brasileiro (PV). O gasto para os quatro dias de viagem é de R$ 20 mil.

O GIM entende que qualquer tipo de despesa com dinheiro público deve ser evidenciado o retorno para a população. Não queremos privar os vereadores da utilização do recurso público, porém, exigimos que haja retorno para a população dos valores gastos, publicou o grupo numa página do Facebook.

O presidente da Câmara de Nova Venécia, Antônio Emílio (PPS), não viajou, mas explicou que autorizou as viagens a pedido dos vereadores, apesar de considerar que o evento não é importante.

Não fui ano passado, nem este ano e nem iria no futuro. Cinco vereadores entenderam que era relevante para o mandato deles e eu, como gestor, autorizei. É um direito deles. No entanto, minha opinião pessoal é de que não é algo relevante, mas eles acharam que vai contribuir para o mandato deles, contou.