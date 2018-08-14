Vereadores de Vitória unem chapas em eleição da Mesa Diretora

As duas chapas que estavam inscritas na disputa da Mesa Diretora da Câmara de Vitória foram transformadas em uma só, conforme adiantado na noite da última segunda-feira (13) pelo colunista Vitor Vogas.
Em uma articulação que começou na tarde desta segunda-feira (13), representantes da chapa encabeçada pelo vereador Leonil Silva (PPS), que era formada pela base do prefeito Luciano Rezende (PPS) na Casa, bateram o martelo na manhã desta terça-feira (14) quanto à desistência em favor da chapa do vereador Cleber Felix (PP).
Com a mudança, houve uma dança das cadeiras na chapa que tem Clebinho, como é conhecido, para absorver os integrantes da outra chapa. Deixam a composição os vereadores Davi Esmael (PSB) e Nathan Medeiros (PSB) para a entrada do atual presidente, Vinícius Simões (PPS), e o ex-secretário Fabrício Gandini (PPS), que vão ocupar a 2ª secretaria e a 2ª vice-presidência, respectivamente.
Leonil, que encabeçava a chapa desistente, estava cotado para ocupar a 2ª vice-presidência, mas preferiu ceder o lugar para Gandini, a fim de se concentrar em seu mandato.
Nos bastidores, a avaliação é que a saída de dois vereadores do PSB, Davi e Nathan, contou com a intervenção do candidato a governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), que tem o PPS como um dos principais partidos aliados. Davi, inclusive, é apontado como um dos articuladores da construção do grupo que desbancou a chapa do prefeito da capital.
Clebinho era o favorito para ganhar a eleição, já que contava com oito votos dos 15 vereadores, incluindo integrantes da base do prefeito. Já o grupo encabeçado por Leonil tinha o apoio de sete parlamentares, sendo quatro do partido de Rezende.
Chegamos a um consenso de que era melhor ter uma chapa única. Embora tenham chamado nosso grupo de rebeldes e falado que éramos da oposição, não somos isso. Meu partido, o PP, está com o prefeito desde 2012. O vereador Gandini veio designado pelo prefeito para trazer essa proposta (de unificar) e aceitamos. Não faz sentido ir para a eleição com duas chapas de base
Segundo ele, a reunião desta manhã, com o atual presidente da Câmara, foi para fazer as substituições dos membros da chapa. "Queremos fazer tudo na legalidade. Vamos fazer uma questão de ordem na sessão de hoje para oficializar e ter uma votação tranquila. Não queremos dar o mesmo mau exemplo da Câmara da Serra", alfinetou o candidato a presidente do Legislativo municipal.
COMO FICOU A CHAPA
Presidente - Cléber Félix (PP)
1º secretário - Dalto Neves (PTB)
2º secretário - Vinícius Simões (PPS), entrou na vaga de Nathan Medeiros (PSB)
3º secretário - Luiz Paulo Amorim (PV)
1º vice-presidente - Sandro Parrini (PDT)
2º vice-presidente - Fabrício Gandini (PPS), entrou na vaga de Davi Esmael (PSB)
3º vice-presidente - Roberto Martins (PTB)