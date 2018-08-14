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Junto e misturado

Vereadores de Vitória unem chapas em eleição da Mesa Diretora

Martelo foi batido em reunião na manhã desta terça-feira (14), entre o vereador Cleber Felix (PP) e o atual presidente da Casa, Vinícius Simões (PPS)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 15:39

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 15:39

Cleber Felix encabeça a chapa única para a eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vitória Crédito: Reprodução/Facebook
As duas chapas que estavam inscritas na disputa da Mesa Diretora da Câmara de Vitória foram transformadas em uma só, conforme adiantado na noite da última segunda-feira (13) pelo colunista Vitor Vogas.
Em uma articulação que começou na tarde desta segunda-feira (13), representantes da chapa encabeçada pelo vereador Leonil Silva (PPS), que era formada pela base do prefeito Luciano Rezende (PPS) na Casa, bateram o martelo na manhã desta terça-feira (14) quanto à desistência em favor da chapa do vereador Cleber Felix (PP).
Com a mudança, houve uma dança das cadeiras na chapa que tem Clebinho, como é conhecido, para absorver os integrantes da outra chapa. Deixam a composição os vereadores Davi Esmael (PSB) e Nathan Medeiros (PSB) para a entrada do atual presidente, Vinícius Simões (PPS), e o ex-secretário Fabrício Gandini (PPS), que vão ocupar a 2ª secretaria e a 2ª vice-presidência, respectivamente.
Leonil, que encabeçava a chapa desistente, estava cotado para ocupar a 2ª vice-presidência, mas preferiu ceder o lugar para Gandini, a fim de se concentrar em seu mandato.
Nos bastidores, a avaliação é que a saída de dois vereadores do PSB, Davi e Nathan, contou com a intervenção do candidato a governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), que tem o PPS como um dos principais partidos aliados. Davi, inclusive, é apontado como um dos articuladores da construção do grupo que desbancou a chapa do prefeito da capital.
Clebinho era o favorito para ganhar a eleição, já que contava com oito votos dos 15 vereadores, incluindo integrantes da base do prefeito. Já o grupo encabeçado por Leonil tinha o apoio de sete parlamentares, sendo quatro do partido de Rezende.
Chegamos a um consenso de que era melhor ter uma chapa única. Embora tenham chamado nosso grupo de rebeldes e falado que éramos da oposição, não somos isso. Meu partido, o PP, está com o prefeito desde 2012. O vereador Gandini veio designado pelo prefeito para trazer essa proposta (de unificar) e aceitamos. Não faz sentido ir para a eleição com duas chapas de base
Clebinho
Segundo ele, a reunião desta manhã, com o atual presidente da Câmara, foi para fazer as substituições dos membros da chapa. "Queremos fazer tudo na legalidade. Vamos fazer uma questão de ordem na sessão de hoje para oficializar e ter uma votação tranquila. Não queremos dar o mesmo mau exemplo da Câmara da Serra", alfinetou o candidato a presidente do Legislativo municipal.
COMO FICOU A CHAPA 
Presidente - Cléber Félix (PP)
1º secretário - Dalto Neves (PTB)
2º secretário - Vinícius Simões (PPS), entrou na vaga de Nathan Medeiros (PSB)
3º secretário - Luiz Paulo Amorim (PV)
1º vice-presidente - Sandro Parrini (PDT)
2º vice-presidente - Fabrício Gandini (PPS), entrou na vaga de Davi Esmael (PSB)
3º vice-presidente - Roberto Martins (PTB)

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