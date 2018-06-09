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Câmara de Vitória

Vereadores de Vitória aprovam reajuste para assessores de gabinete

O aumento já havia sido concedido aos demais servidores da Casa, em março

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 21:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 21:32
Todos os servidores da Câmara de Vitória terão reajuste a partir de julho Crédito: Gazeta Online
A Câmara de Vitória aprovou na sessão desta quinta-feira (7) uma resolução para aumentar em 3% valor da verba para custear os servidores comissionados lotados nos gabinetes dos vereadores. A partir de julho deste ano, o total vai passar de R$ 34.209,83 para R$ 35.236,12, recurso que pode ser usado para nomear até 15 assessores para cada um dos 15 vereadores.
Os vereadores podem decidir livremente sobre quantos servidores atuarão em seus gabinetes, e suas funções, enquadrando-os em um dos 13 níveis possíveis de remuneração. Hoje, os salários variam de R$ 982,62 a R$ 5.874,22, além dos estagiários, que recebem R$ 800 ou R$ 1 mil.
O projeto, de autoria da Mesa Diretora, foi aprovado em regime de urgência, em uma sessão extraordinária convocada com esta finalidade, e quase à unanimidade. Apenas o vereador Roberto Martins (PTB) se absteve de votar.
O presidente da Câmara, Vinícius Simões, explicou que o projeto foi apresentado apenas para fazer uma adequação aos demais servidores. Isso porque em março deste ano, após a Prefeitura de Vitória ter concedido reajuste também de 3% aos seus servidores, a Câmara aprovou um texto concedendo o mesmo reajuste para os servidores efetivos e comissionados do Legislativo. No entanto, por um erro na elaboração do projeto, à época, os servidores vinculados aos gabinetes não estavam contemplados.
"Esta lei é só para equiparar, não é um novo aumento. Esta verba de gabinete existe só para isso, para custear os servidores. Sem ter essa alteração formal, não era possível dar o reajuste a eles. Desde 2014 não havíamos dado nenhum tipo de reajuste", destacou.
Hoje, há 193 servidores lotados nos gabinetes da Câmara de Vitória, de acordo com o Portal da Transparência. Ao todo, há um gasto mensal de R$ 505,4 mil. Considerando o reajuste de 3% dado a todos do Legislativo, o impacto financeiro anual será de R$ 1,1 milhão.

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