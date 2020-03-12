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Falta de provas

Vereador de Nova Venécia se livra de ação de improbidade por empréstimos

MPES diz que o vereador pegava empréstimos bancários consignados em nome de servidores da Câmara. Juiz apontou falta de provas

Publicado em 12 de Março de 2020 às 10:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 10:54
Vereador Cabo Tikera (PV) Crédito: Câmara Municipal de Nova Venécia/Divulgação 
O vereador de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, Luciano Pereira dos Santos (PV), conhecido como Cabo Tikeira, ficou livre de uma ação de improbidade administrativa. Ele havia sido acusado de usar o cargo para obter empréstimos bancários consignados em nome de servidores da Câmara.
Segundo a acusação, movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), esses empréstimos eram descontados na folha de pagamento dos funcionários, configurando a prática conhecida como rachid, quando o político exige parte do salário de um servidor público em troca da manutenção do cargo.
Na sua decisão, assinada no último dia 20 de fevereiro, o juiz da comarca de Nova Venécia, Maxon Wander Monteiro, julgou improcedente o pedido, alegando que o autor da ação, o MPES, não apresentou provas.
Não há nos autos conteúdo probatório que direcione no sentido da existência de ato perpetrado pelos recorridos caracterizadores de improbidade administrativa, ônus que caberia ao autor do qual este não se incumbiu, escreveu o juiz na sua sentença.
Estou muito alegre com essa decisão, eu sou honesto, afirmou o vereador à reportagem de A Gazeta. O Ministério Público ainda pode recorrer.

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Além dessa ação, o vereador também responde a um processo pelo mesmo fato em âmbito criminal. Sobre esse processo, o político afirmou que ainda não foi convocado para prestar esclarecimentos. Seu advogado, Eduardo Ventorim Moreira, também não soube informar sobre o andamento da ação penal.

A AÇÃO 

Em julho de 2018, após instauração de um Inquérito Civil para investigar as possíveis irregularidades, o vereador chegou a ser afastado do cargo. Em novembro do mesmo ano, Cabo Tikeira retornou ao mandato, após nova decisão judicial.
No pedido, além de sustentar que o vereador se utilizava do cargo para obter empréstimos bancários consignados em nome de servidores da Câmara de Nova Venécia, o MPES  apontou ainda que o vereador, utilizando de sua posição política, também tentou fazer ameaças indiretas, através de outras pessoas, para tentar pressionar os depoentes a não revelar informações úteis sobre provável cometimento de ato de improbidade administrativa.
O MPES afirmou na época que três servidores foram alvo dos dos pedidos indevidos do vereador, sendo que dois não aceitaram submeter-se aos empréstimos, e um outro, com medo de ser exonerado, acabou por fazê-lo.

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