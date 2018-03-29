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Nova Venécia

Vereador acusado de furtar notebook será investigado pela Câmara

Por iniciativa de um grupo da sociedade, vereadores decidiram criar comissão processante para apurar os fatos

Publicado em 28 de Março de 2018 às 23:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 23:57
O vereador Ronaldo Barreiros (SDD) vai ser investigado pela Câmara de Nova Venécia Crédito: Reprodução/Facebook
A Câmara Municipal de Nova Venécia decidiu, nesta terça-feira (28), por unanimidade, instalar uma comissão processante para investigar o caso do vereador e ex-presidente da Casa, Ronaldo Barreiros (SDD), acusado de ter furtado um notebook do Legislativo municipal. 
Ele foi denunciado pelo Ministério Público Estadual em outubro do ano passado, e foi alvo de mandados de busca e apreensão em sua residência. A polícia localizou o notebook, que passou por uma perícia técnica. A perícia confirmou ser o mesmo equipamento da Câmara.
A comissão será constituída na sessão da próxima terça-feira (3), quando serão definidos quais serão os membros do colegiado e o relator do processo. Depois, os vereadores terão 90 dias para apurar o caso e dar um parecer, que pode ser, inclusive, pela cassação do vereador por quebra de decoro parlamentar.
O processo foi motivado por uma representação feita pelo Grupo de Inteligência Municipal (GIM) de Nova Venécia, que é formado por cidadãos comuns que monitoram o trabalho do Legislativo. De acordo com a presidente do grupo, Natache Fiel, o pedido foi para que a Câmara cumprisse o Código de Ética e realizasse apuração própria dos fatos, além do que está correndo na Justiça.
A partir daí, o pedido foi analisado pela vereadora Gleyciaria de Araújo (DEM), que produziu um parecer indicando a continuidade das investigações. A sessão durou cerca de 5 horas e contou com intensa participação popular.
"O que o GIM espera é que os vereadores cumpram o Código de Ética e Conduta e, pelo menos, possam investigar. As provas parecem estar muito evidentes. Mas precisou de muita pressão popular para que isso fosse adiante. A população da cidade estava realmente interessada e preocupada", destacou Natache.
Durante a apresentação do parecer, a vereadora Gleyciaria frisou que a imagem da Câmara está em jogo. "Não podemos passar para a população que aqui tem pessoas que agem de má-fé. Meu parecer não foi fundamentado na minha opinião pessoal, eu analisei o processo. Não podemos deixar que fatos como esse aconteçam. Peço que acompanhem meu parecer. O nome desta Casa foi jogado por terra. Temos que analisar qual é a postura que um legislador deve ter", defendeu.
O vereador Ronaldo Barreiros tentou se explicar na tribuna da Casa em dois discursos, e negou as acusações. "Em momento algum eu fui ouvido nesta Casa, e quando estava com a posse desse computador, eu nunca disse que ele não era dessa Casa. Esse computador acompanhava a mim desde 2015. Uma das falhas foi de nunca ter feito um termo de compromisso. Sempre trabalhei honestamente para ganhar meu sustento. Cheguei nesta Casa na humildade, e isso incomoda algumas pessoas do meio da sociedade. Não aprovem o requerimento. Eu não fiz isso, eu não preciso disso", declarou.

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