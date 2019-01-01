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Poder Legislativo

Veja quem vai comandar as Câmaras da Grande Vitória

Apenas o Legislativo da Capital terá um novo presidente, que será Cleber Felix. Nesta terça (2), Ivan Carlini será reconduzido pela sexta vez em Vila Velha

Publicado em 01 de Janeiro de 2019 às 17:23

Siumara Gonçalves

Siumara Gonçalves

Publicado em 

01 jan 2019 às 17:23
Câmara Municipal de Vitória Crédito: Gazeta Online
Os primeiros dias do ano marcam diversas posses, dentre elas as dos presidentes das Câmaras municipais para o biênio 2019/2020. Na Grande Vitória houve pouca alteração. Na Capital, o presidente do Legislativo mudou, enquanto que em Cariacica e em Vila Velha ocorreram reeleições e na Serra o presidente já estava empossado desde meados de 2018.
Na Câmara de Cariacica, a eleição ocorreu na manhã desta terça-feira (1º), em sessão extraordinária. A chapa única de Cesar Lucas (PV) venceu a eleição, reelegendo o vereador para o cargo. Em outra sessão, que ocorreu em sequência à primeira, o presidente eleito foi empossado.
Em Vitória, a sessão de posse ocorreu às 14 horas desta terça-feira. A cerimônia para empossar Cleber Felix (PP) durou mais de duas horas. Além deste ser o primeiro mandato de Cleber como vereador, também será seu primeiro como presidente da Câmara de Vitória.
Já no município de Vila Velha, Ivan Carlini (DEM) foi reeleito presidente da Câmara por mais dois anos. Este será o sexto mandato consecutivo do vereador para este cargo. Sua posse acontecerá nesta quarta-feira (02), às 17 horas.
Diferente dos municípios de Cariacica, Vila Velha e Vitória, a Serra empossou seu presidente da Câmara do biênio 2019/2020 ainda em 2018. Rodrigo Caldeira (Rede) assumiu o comando da Casa após o afastamento da então presidente Neidia Pimentel (PSD) e foi eleito presidente do próximo biênio.
CONFIRA COMO FICAM AS CÂMARAS
CARIACICA
César Lucas, presidente da Câmara de Cariacica
Presidente: Cesar Lucas (PV)
Ângelo Cesar Lucas, 42 anos, é natural de Linhares. Se formou em Administração. Ele foi reeleito presidente da Câmara de Vereadores de Cariacica em sessão extraordinária, na manhã desta terça-feira (1º). 
Vereadores
Amarildo Araújo (PMB), André Monteiro Lopes (PT), Ângelo Cesar Lucas (PV), Broinha (PMN), Celso Andreon (PRTB), Edgar Pedro Teixeira (PMN), Edson Nogueira de Souza (PMDB), Ilma Chrizostomo Siqueira (PSDB), Itamar Freire (PDT), Joel da Costa (PPS), Jorge da Rocha Cardoso (PEN-Patriota), Karlo Aurélio Vieira do Couto (PR), Léo Alexandre Coutinho de Almeida (PDT), Renato Machado (PSDC), Romildo Alves de Oliveira (PP), Sergio Camilo Gomes (PSC), Wander Caldeira Portilho (PRP), Welington Silva (--) e Wellinghton Nascimento de Lima (PV).
SERRA
Rodrigo Caldeira (Rede) discursa após ser eleito presidente da Câmara da Serra para o biênio 2019/2020
Presidente:  Rodrigo Caldeira (Rede)
Rodrigo Marcio Caldeira, 45 anos, é natural de Ipatinga (MG). Foi eleito presidente da Câmara Municipal da Serra em junho de 2018. Ele assumiu o comando da Casa após o afastamento da então presidente Neidia Pimentel (PSD).
Vereadores
Adilson De Novo Porto Canoa (PSL), Adriano Galinhão (PTC), Aécio Leite (PT), Alexandre Xambinho (Rede), Basílio Da Saúde (Pros), Cabo Porto (PSB), Cleusa Paixão (PMN), Dr. Luiz Carlos Moreira (PMDB), Ericson Duarte (Rede), Fabão da Habitação (PSB), Fabio Duarte (PDT), Geraldinho Feu Rosa (PSB), Geraldinho PC (PDT), Guto Lorenzoni (PP), Miguel da Policlínica (PTC), Nacib (PDT), Neidia Pimentel (PSD), Pastor Ailton (PSC), Quélcia (PSC), Raposão (PSDB), Roberto Catirica (PHS), Robinho Gari (PV), Rodrigo Caldeira (Rede), Stefano Andrade (PHE) e Wellington Alemão (DEM).
VILA VELHA
Ivan Carlini está há cinco mandatos no comando da Câmara de Vila Velha
Presidente: Ivan Carlini (DEM) 
Ivan Carlini nasceu em 1962, em Santa Júlia, em São Roque do Canaã. Há 40 anos mora no bairro Cobilândia. Tornou-se servidor público federal efetivo, há 26 anos, e está lotado no Incra. Ingressou na carreira política como vereador de Vila Velha, em 1993, e foi eleito sete vezes seguidas. O biênio 2019/2020 será o sexto mandato de Carlini como presidente da Câmara.
Vereadores
Adeilson Horti Super, Anadelso Pereira, Arnaldinho Borgo, Bruno Lorenzutti, Dona Arlete, Heliosandro Mattos, Ivan Carlini, Mirim Montebeller, Osvaldo Maturano, Patricia Crizanto, PM Chico Siqueira, Reginaldo Almeida, Ricardo Chiabai, Rogério Cardoso, Tia Nilma, Valdir do Restaurante e Zé do Renascer.
VITÓRIA
Cleber Felix é o novo presidente da Câmara de Vitória
Presidente: Cleber Felix (PP)
Morador de Andorinhas, começou sua trajetória política em 2011, quando ganhou a eleição para presidente do bairro de Andorinhas pela primeira vez. Ocupou o cargo duas vezes consecutivas – até 2016, quando ganhou a eleição para vereador de Vitória é estreante na função de presidente da Câmara de Vereadores.
Vereadores
Cleber Felix (PP), Dalto Neves (PTB), Davi Esmael (PSB), Denninho Silva (PPS), Fabrício Gandini (PPS), Leonil (PPS), Luiz Paulo Amorim (PV), Max Da Mata (PSDB), Mazinho dos Anjos (PSD), Nathan Medeiros (PSB), Neuzinha de Oliveira (PSDB), Roberto Martins (PTB), Sandro Parrini (PDT), Vinícius Simões (PPS) e Wanderson Marinho (PSC).

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