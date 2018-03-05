Veja as propostas para aumentar rigor a quem comete crime

Rodney Miranda não acha que o DEM vai deixar a base do governo agora Crédito: ALEXANDRE ALVARES/PMVV - 02/02/2016

O ex-secretário de Estado de Segurança Pública do Espírito Santo e de Pernambuco, o delegado aposentado da Polícia Federal Rodney Miranda, participa nesta terça-feira (06) de uma reunião no Congresso Nacional, onde será discutido um pacote de sugestões para a área da segurança pública no país.

Rodney é consultor do projeto de criação de um Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). Há uma expectativa do Congresso para que esse projeto seja votado nas próximas semanas na Câmara.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória nesta segunda-feira (05), o delegado, que atualmente é secretário de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) do Espírito Santo, falou das propostas que serão apresentadas em Brasília.

Dentre elas, destacou o endurecimento no cumprimento das penas para crimes hediondos e que envolvam participação em facções criminosas. Também citou a diminuição de saídas temporárias de presidiários, limitando a uma por ano, e mudanças nas audiências de custódia, para que a pessoa saía de lá sentenciada.

QUEM PARTICIPA DA REUNIÃO

"Teremos uma rodada de conversas com os presidentes da Câmara e do Senado e também com os ministros do STF Alexandre de Moraes, que é o coordenador desse grupo, e Gilmar Mendes. Além do ministro do STJ Mauro Luiz Campbell Marques e parlamentares."

O QUE É O SUSP

"Nós estamos trabalhando nessa ideia do Sistema Único de Segurança Pública, que é um paralelo do Sistema Único de Saúde e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.Na Educação e na Saúde, não há dúvida que a responsabilidade é compartilhada dentre as competências da União, Estados e municípios. Na Segurança sempre houve jogo de empurra. A Segurança Pública precisava dessa restruturação."

NOVIDADES

"A primeira novidade é compartilhar as responsabilidades entre União, Estados e municípios. Todos têm responsabilidade na medida de suas competências. Está sendo criada uma política nacional de segurança pública que se pretende não interromper. Acabar com essa era de planos de segurança. Nos últimos governos, poucos planos de segurança saíram do papel, porque essas medidas precisam de tempo. E como os governos são finitos, não dá tempo para maturar. Por exemplo: o SUS é um só, mudam os governos, mas a estrutura continua a mesma.

Estamos trazendo como novidade dois grandes sistemas: um de compartilhamento de dados e um de avaliação de políticas de segurança. O que traz este sistema? Indicadores, metas, resultados. E, à medida que forem alcançando as metas, terão priorização para recebimentos de recursos fundo a fundo. Não só do fundo de segurança pública, mas também do Fundo Penitenciário Nacional."

COMO FAZER O PLANO VALER

"Fui chamado para trazer uma visão de execução para esse plano, para que não fique no papel. Nós temos planos estaduais, federais, filosoficamente muito bons, mas que não conseguem sair do papel porque não chegam aos executores."

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA

DESARMAMENTO

"Dentro desse grupo de projeto, também estamos destacando a questão do desarmamento, para que não seja tão radical no sentido de não fornecer a arma, mas também que não seja tão liberal, como algumas pessoas pretendem, para ficar como os EUA hoje, que qualquer um pode ter arma. Estamos discutindo um meio termo que faça cumprir o referendo, mas sem escancarar essa porta e trazer mais dramas à população."

EXECUÇÃO DE PENAS

"A determinação dos presidentes da Câmara e do Senado é endurecer um pouco mais a regra para aqueles que cometem crimes hediondos ou participam de organizações criminosas. Só pra população entender, hoje, uma pessoa que é condenada há 30 anos de prisão, sabe que em 20 anos ela sai. Só que, com um sexto (3 anos), ela já tem direito ao semi-aberto, que é ir para a colônia penal agrícola, só dormir no presídio. Ela sabe que, com três anos de 30, ela está na rua. Isso vale como regra geral, mas não pode valer para crimes hediondos ou violentos. Nós temos que ter instrumentos para combater essas pessoas que não respeitam o estado de direito, as leis. Dar condição para os operados de segurança pública trabalharem."

REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO

"Hoje nós temos um regine disciplinar diferenciado, que é aplicado administrativamente pela Justiça. Então, colocá-lo como regime de cumprimento de pena também para crimes graves. A minha proposta, não sei se vai ser aceita, que pelo menos 1 ano a pessoa que comete crime hediondo ou crime em sentença como participante de organização criminosa fique sob esse regime até um sexto da pena. Isso se não cometer nenhum tipo de delito no meio, para estender esse período."

PROGRESSÃO DE REGIME

"Temos propostas para quem cometer esses crimes mais graves, de que comece a ter direito à progressão a partir de metade da pena até três quartos da pena. Isso também se tiver comportamento exemplar no presídio. Para que quando essas pessoas pensem em cometer crime, falem: "Se eu entrar no sistema, eu vou ter que pagar efetivamente pelo o que eu fiz."

FIM DO REGIME ABERTO

"Uma outra proposta é o fim do regime aberto como é hoje. Ao invés do regime aberto, a pessoa vai ter que prestar serviço para a comunidade, penas alternativas com monitoramento eletrônico. Ele vai ter que cumprir os 30 anos de fato."

METAS

"Temos indicadores de toda ordem. Por exemplo: uma meta para que os entes federados alimentem o sistema. Nós temos um grande problema hoje. Não adianta você criar um grande sistema e não alimentá-lo. Uma outra coisa que está sendo criada são conselhos, a exemplo dos conselhos de Educação e Saúde, que a sociedade civil também vai ajudar a fiscalizar e até colaborar para o bom funcionamento desse sistema. São metas de construção de unidade, de ampliação do número de vagas no sistema. Metas de inquéritos policiais concluídos..."

CAMINHO PARA A UNIFICAÇÃO DAS POLÍCIAS?

"Não. Não está sendo discutido o ciclo completo. A gente não está entrando nessas questões mais polêmicas. Isso está sendo discutido em outras frentes, não dentro dessa comissão."

DESCRIMINALIZAÇÃO DA MACONHA

"Não está na nossa pauta e eu já me posiciono contra. Por uma razão de saúde... É um perigo para um sistema como o nosso, já debilitado, pensar nisso. Qual é a vantagem disso? Hoje um dos produtos mais contrabandeados é o cigarro. Eu não vejo isso como uma medida prática que resolva." (veja a opinião completa no vídeo acima)

FACÇÕES EM PRESÍDIOS: "A PRISÃO É UM QUARTEL-GENERAL DO CRIME"

"Se a gente não enfrentar essa questão do sistema prisional, a gente vai ter pouco progresso da segurança pública na rua. Hoje, diferentemente do que pensam muitos estudiosos, eu tenho uma convicção. Hoje, muito mais do que uma escola do crime, a prisão é um quartel-general do crime. É de lá que saem todas as ordens principais de execução dos crimes graves na rua e é por isso que eu botei uma proposta, que está sendo analisada pela comissão, da gente colocar para esses líderes de facção e crimes graves início de cumprimento de pena em regime disciplinar diferenciado. O que é isso? Isolado, dificuldade de comunicação.

EXCESSO DE 'SAIDÕES'

"É dia dos pais, das mães, dos namorados... A proposta é restringir ao máximo uma por ano. Nós temos que tirar esse sentimento de impunidade que tem na sociedade e com razão."

LEI PARA TODOS

"Eu aplaudi e continuo aplaudindo, e tomara que o Supremo mantenha essa questão da possibilidade de ir para cadeia a pessoa condenada em segundo grau de jurisdição. Acabar com esse negócio de esgotar o último recurso do Supremo, porque quem tem advogado habilidoso processualmente não vai para a cadeia."

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

"Tem uma proposta, inclusive do ministro Alexandre de Moares, de mudar a dinâmica das audiências de custódia. Hoje, a pessoa é primário, tem bons antecedentes, ela vai para a rua direto. Aí vem aquela história: eu prendi 10 vezes esse sujeito. A proposta do ministro é que a pessoa saia sentenciada, pelo menos a prestar serviço à comunidade. Tem que pagar de algum jeito."