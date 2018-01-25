Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Caso Triplex

Veja a repercussão do julgamento e condenação de Lula

Julgamento do ex-presidente Lula gerou reações de políticos adversários e apoiadores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 22:02

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 22:02

Ex-presidente Lula em discurso no Centro de Vitória no dia 4 de dezembro do ano passado Crédito: Fernando Madeira
Após o julgamento e condenação de 9 anos e 6 meses de prisão do ex-presidente Lula pelo juiz Ségio Moro, teve início nesta quarta-feira, 24, o julgamento de sua pena por três desembergadores da 8.ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), Gebran Neto, relator do caso, Leandro Paulsen e Victor dos Santos Laus.
Acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, Lula começou o dia já com um voto positivo à sua condenação, feito pelo desembargador Gebran, que ainda aumentou sua pena para 12 anos e um mês de prisão. Além do voto, o jurista criticou a forma como o julgamento foi tratado por aliados petistas e setores da opinião pública. Os outros dois desembargadores seguiram o relator e condenaram Lula por 3x0.
Acompanhado com grande interesse, também, pela imprensa mundial (o jornal Financial Times afirmou que o "Brasil ficará grudado à televisão" e New York Times, El País e Clarin noticiaram o caso), o julgamento de Lula teve início às 8h40, com a leitura do relatório do processo. Dezenas de manifestantes a favor e contra o ex-presidente já estavam no local desde cedo, com direito até à exibição do "Pixuleco", boneco inflável que representa Lula feito pelos movimento MBL e Vem para a Rua.
Considerado pelo PT o vice ideal caso Lula saia elegível do final do processo, o empresário Josué Christiano Gomes da Silva foi um dos primeiros a se manifestar, reiterando que "é preciso preservar o legado econômico e social das gestões do petista". Por falar em eleição, caso a decisão dos desembargadores não fosse unânime, o julgamento poderia ser considerado não concluído e Lula não seria enquadrado na Lei da Ficha Limpa. Esta informação foi dada pelo advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rollo, em entrevista à Rádio Eldorado, mas acabou não se confirmando.
Para o presidente Michel Temer, que está no Fórum Econômico Mundial, em Davos, "a vida está normal no Brasil", mesmo diante do importante julgamento de Lula. Já o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi às redes sociais dizer que "a decisão cabe à Justiça. Ninguém está acima da lei e não se pode escolher adversário. O brasileiro sabe bem a crise que viveu graças à irresponsabilidade dos governos do PT".
Ás 11h30, Lula discursou no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Ele se disse tranquilo porque não cometeu nenhum crime. "Criaram muitas mentiras sobre mim e Dilma e o povo pareceu anestesiado. Querem acabar com os bancos públicos para o governo não fazer política de Estado". O jogador Diego Maradona também confia no discurso do petista e postou nas redes sociais: Lula querido, Diego está contigo!
A presidente do PT, Gleisi Hoffman (PR), disse logo após o primeiro voto de Gebran que se esse quadro de condenação se confirmar, os desembargadores "estarão rasgando a Constituição". No mesmo instante, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) reagiu nas redes sociais dizendo que "falta pouco", se referindo à condenação de Lula. Logo após a condenação, postou que o "Brasil deu um tiro de .50 na corrupção".
Ainda no embate contra e favor de Lula, Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, afirmou que "o Brasil aguarda a sentença definitiva de Lula". E criticou a ex-presidente Dilma, dizendo que a única palavra no repertório dela é golpe. O líder do PT no Senado, Lindbergh Farias, por sua vez, bradou que a condenação de Lula seria "uma vingança nua e crua. Tudo se justifica pelo desejo de desmoralizar a esquerda e destruir seus símbolos".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra
Imagem de destaque
Vila Velha abre seleção para médicos com salários de até R$ 14 mil
Imagem de destaque
5 séries viciantes para maratonar em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados