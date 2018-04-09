Vaza áudio de voo que levou Lula: 'Manda esse lixo janela abaixo'

BRASÍLIA  Em dois áudios vazados na internet neste domingo (08), é possível ouvir vozes de pessoas não identificadas falando com o piloto do avião que levou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Lula para Curitiba, onde o petista está preso. "Leva e não traz nunca mais, diz a voz em uma gravação. "Manda esse lixo janela abaixo, diz em outro registro.

A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou a veracidade dos áudios, gravados em Congonhas e em Curitiba. Mas a instituição nega que as vozes sejam de controladores de tráfego aéreo, como foi informado quando as gravações começaram a circular.

O primeiro áudio, divulgado pelo portal R7, foi gravado durante a decolagem no aeroporto de Congonhas. Uma pessoa não identificada diz para o piloto da aeronave que levava Lula: "Leva e não e traz nunca mais".

A FAB informou que a comunicação ocorreu instantes antes da decolagem da aeronave PR-AAC do aeroporto de Congonhas na noite de sábado, e sustenta que a frase não partiu de um controlador de voo. Podemos assegurar que a observação ao final do áudio em questão não foi feita pelo controlador de tráfego aéreo, informou, em nota.

A segunda conversa ocorreu no momento em que o avião pousava em Curitiba. Na gravação, divulgada pela Revista Fórum, uma pessoa pede para se falar apenas o necessário na comunicação.

"Vamos falar só o necessário. Vamos respeitar o nosso trabalho". "Eu respeito, mas manda este lixo janela abaixo aí", respondeu outra voz.

Segundo a FAB, o segundo áudio foi gravado na frequência da Torre Bacacheri, em Curitiba.

Nos dois casos, a Força Aérea Brasileira ressalta que a frequência utilizada para essas comunicações aeronáuticas é aberta. Por isso, quem estiver conectado pode ouvir e falar. De acordo com a FAB, porém, as regras de tráfego aéreo orientam que os usuários se identifiquem, o que evidentemente não ocorreu neste caso.