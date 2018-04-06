'Vamos dar o troco, vamos libertar o Lula', diz líder do MST

Para o líder do MST, Lula é uma vítima de um processo político. Ele é inocente e o motivo da prisão é evitar que ele seja candidato. Crédito: Ricardo Stuckert

O líder do MST, João Pedro Stedile, usou o Facebook, no início da noite desta quinta-feira (5), para pedir que a militância do movimento não desanime diante da prisão do ex-presidente do PT Luiz Inácio Lula da Silva, decretada pelo juiz Sérgio Moro.

Amanhã, vamos sofrer uma dura derrota, com a prisão do Lula, disse Stedile na rede social. Não desanimem, estamos num processo como se fosse um longo campeonato, disse, comparando a disputa política com um jogo de futebol. Vamos dar o troco, vamos libertar o Lula, disse o líder sem-terra. Só não vence, quem não luta, afirmou, depois de dizer que há uma agenda de eventos de mobilização popular de preparação para as eleições de outubro.

Em todos os períodos da história de crise há um processo de disputa diária entre as classes, afirmou Stedile. Ele disse que a militância deve manter a esperança. O povo não foi cooptador e está contra os golpistas, declarou, anunciando uma agenda de eventos que terá, no final julho, um Congresso do MST no Maracanã, no Rio.

Stedile convocou a militância para sexta (6), às 14h, em São Bernardo do Campo, para uma manifestação em favor da libertação de Lula. Ele convocou ainda atos nas capitais. Vão para as praças, disse. Vamos nos insurgir, disse.

Para o líder do MST, Lula é uma vítima de um processo político. Ele é inocente e o motivo da prisão é evitar que ele seja candidato. Em meia hora na rede social, havia 20 mil visualizações.

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