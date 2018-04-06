Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prisão

'Vamos dar o troco, vamos libertar o Lula', diz líder do MST

Líder do movimento convocou a militância para amanhã, às 14h, em São Bernardo do Campo, para uma manifestação em favor da libertação de Lula

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 00:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 00:42
Para o líder do MST, Lula é uma vítima de um processo político. Ele é inocente e o motivo da prisão é evitar que ele seja candidato. Crédito: Ricardo Stuckert
O líder do MST, João Pedro Stedile, usou o Facebook, no início da noite desta quinta-feira (5), para pedir que a militância do movimento não desanime diante da prisão do ex-presidente do PT Luiz Inácio Lula da Silva, decretada pelo juiz Sérgio Moro.
Amanhã, vamos sofrer uma dura derrota, com a prisão do Lula, disse Stedile na rede social. Não desanimem, estamos num processo como se fosse um longo campeonato, disse, comparando a disputa política com um jogo de futebol. Vamos dar o troco, vamos libertar o Lula, disse o líder sem-terra. Só não vence, quem não luta, afirmou, depois de dizer que há uma agenda de eventos de mobilização popular de preparação para as eleições de outubro.
Em todos os períodos da história de crise há um processo de disputa diária entre as classes, afirmou Stedile. Ele disse que a militância deve manter a esperança. O povo não foi cooptador e está contra os golpistas, declarou, anunciando uma agenda de eventos que terá, no final julho, um Congresso do MST no Maracanã, no Rio.
Stedile convocou a militância para sexta (6), às 14h, em São Bernardo do Campo, para uma manifestação em favor da libertação de Lula. Ele convocou ainda atos nas capitais. Vão para as praças, disse. Vamos nos insurgir, disse.
Para o líder do MST, Lula é uma vítima de um processo político. Ele é inocente e o motivo da prisão é evitar que ele seja candidato. Em meia hora na rede social, havia 20 mil visualizações.
VÍDEO
Em vídeo transmitido por uma rede social, Stédile disse nesta quinta-feira (5) que o ministro Edson Fachin e a ministra Rosa Weber, do STF, que votaram pela prisão de Lula foram conduzidos aos cargos no Supremo por serem puxa-sacos do governo Dilma. Atacando Fachin, Stedile questionou: O senhor, senhor Fachin, se esqueceu do que nos ensinou nos acampamentos do MST, nos cursos para nossos advogados, sobre a Constituição?, questionou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Real Noroeste x Tombense, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste empata com Tombense e segue na lanterna do Grupo 12, da Série D
Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados