Urna eletrônica é um caso de sucesso, diz Gilmar Mendes

Gilmar Mendes Crédito: José Cruz | Agência Brasil

Documento Nacional de Identificação (DNI), o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, destacou nesta segunda-feira (5) a importância da urna eletrônica para as eleições o País, disse que ela é um importante modelo "de sucesso" e ressaltou que a biometria que a Justiça Eleitoral está efetuando era uma demanda antiga e necessária. "Tínhamos uma vulnerabilidade que era a questão de identificação", afirmou. O DNI é um documento digital de dez números, mais o CPF e o título de eleitor do cidadão. Durante cerimônia de lançamento do(DNI), o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, destacou nesta segunda-feira (5) a importância da urna eletrônica para as eleições o País, disse que ela é um importante modelo "de sucesso" e ressaltou que a biometria que a Justiça Eleitoral está efetuando era uma demanda antiga e necessária. "Tínhamos uma vulnerabilidade que era a questão de identificação", afirmou. O DNI é um documento digital de dez números, mais o CPF e o título de eleitor do cidadão.

Gilmar citou o caso de um cidadão de Goiás que tinha diversos títulos de eleitor. "Esse cidadão tinha 52 títulos eleitorais e não usava títulos para votar, mas para outras práticas, crimes comuns", afirmou. Segundo Gilmar, certamente essa situação ocorre com a carteira de identidade.

De acordo com o TSE, no primeiro momento, aproximadamente cerca de 2.000 servidores do TSE e do Ministério do Planejamento poderão fazer download do aplicativo do DNI que, posteriormente, será ampliado para uso dos demais servidores da Justiça Eleitoral e gradativamente para a população. O DNI somente poderá ser baixado pelo cidadão uma única vez e em um só dispositivo móvel, por questão de segurança. Somente poderá baixar o aplicativo e ter acesso digital ao DNI quem já fez o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral.