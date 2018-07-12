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Ação social

Universal usa escolas municipais do Rio para atendimento espiritual

Crivella corre o risco de ser afastado do cargo de prefeito caso não cumpra com as liminares propostas pelo MPRJ

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 09:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2018 às 09:19
O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Na ação civil pública movida nesta quarta-feira (11) à noite contra o prefeito Marcelo Crivella (PRB), por improbidade administrativa, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apontou o uso de escolas públicas municipais para promover a Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd).
As diretoras das escolas CIEP Ministro Gustavo Capanema, na Maré, e Escola Municipal Joaquim Abílio Borges, no Humaitá, ambas da rede pública municipal, informaram, em depoimento à promotora Gláucia Santana, da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania, que pastores da Igreja Universal pediram para usar o espaço escolar para ações sociais da igreja.
Segundo os relatos, os eventos incluíram exames de audiometria, corte de cabelo, dentista, massagens de shiatsu, elaboração de documentos e assistência espiritual, entre outros serviços. Além disso, houve colocação de banners da Igreja Universal nas escolas bem como o uso de uniformes com o logotipo da igreja pelos organizadores e a distribuição de panfletos.
(A professora) foi procurada por um pastor da Igreja Universal que esteve na escola solicitando o uso do espaço do CIEP para a realização de uma ação social na qual seriam oferecidos à comunidade a elaboração e documentos, corte de cabelo, avaliação de dentista, brechó, sorteio de cesta básica etc. (...) Outro pastor lhe procurou para agendamento do evento, deixando panfletos para distribuição aos alunos e seus responsáveis; que nos panfletos havia a indicação da logo da igreja universal e as atividades que seriam desenvolvidas; que no evento haviam banners da Igreja Universal e que todos que trabalhavam usavam uniformes e identificações da igreja, diz um trecho do depoimento da professora Gisleide do Monte, diretora da CIEP Ministro Gustavo Capanema.
A professora Isabel Cristina de Oliveira, que administra a Escola Joaquim Abílio Borges, também relatou ter sido abordada por um pastor evangélico que quis usar o espaço escolar para um evento da Igreja Universal.
Indagada pela promotora, ela indicou que foi procurada pelo pastor Jeferson da Igreja Universal, e que o religioso solicitou o espaço da escola para a realização de uma ação social, além de perguntar qual era o público da sua escola, idade e situação social. Havia também assistência jurídica para as pessoas que queriam serviços do Detran, apontou a professora.
Há uma afronta nítida à laicidade do Estado e à liberdade religiosa, na medida em que o demandado (Marcelo Crivella), aproveitando do cargo que ocupa, vem promovendo influências religiosas no âmbito da administração pública municipal, com intuito evidente de buscar favorecimento à sua crença, bem como aos seus simpatizantes, em detrimento dos demais seguimentos religiosos e culturais, diz um trecho da ação movida pelo MPRJ.
Na ação civil pública, a promotora Gláucia Santana elenca nove pontos que foram abordados durante as investigações, entre eles a reunião secreta no Palácio da Cidade, revelada por O GLOBO com exclusividade; a realização de censo religioso na Guarda Municipal e a concessão de títulos de utilidade pública para igrejas.
Entre outros pedidos em caráter liminar, a promotora solicita que Crivella se abstenha de conceder privilégios para utilização de serviços e espaços públicos por pessoas ligadas ao seu grupo religioso; de utilizar a máquina pública municipal para a defesa de interesses pessoais ou de seu grupo religioso; e de determinar que servidores públicos municipais privilegiem determinada categoria para acesso a serviço público de qualquer natureza.
Sobrinho do bispo Edir Macedo, líder máximo da Igreja Universal, Crivella corre o risco de ser afastado do cargo caso não cumpra com as liminares propostas pelo MPRJ. Se condenado, o prefeito pode ser obrigado a pagar uma multa de R$ 500 mil, além de perder o mandato e ter os direitos políticos suspensos.

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