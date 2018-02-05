Áudio indica coação de Cristiane Brasil a servidores

Cristiane Brasil Crédito: Lúcio Bernardo Junior | Câmara dos Deputados

Reportagem do programa Fantástico da TV Globo veiculada na noite deste domingo, 4, exibiu um áudio da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ), então secretária do Envelhecimento e Qualidade de Vida do Rio de Janeiro, em 2014, supostamente coagindo funcionários a conseguirem votos para ela nas eleições.

Eu só tenho um jeito de manter o emprego de vocês. Me elegendo, disse a então candidata a deputada federal. Cristiane acabou eleita com pouco mais de 80 mil votos. Segundo a reportagem, o áudio é de uma reunião na pasta com cerca de 50 servidores.

A gravação mostra ainda a deputada indicando como os funcionários poderiam conseguir votos. Eu preciso de uma coisa que está na mão de vocês, que é a credibilidade junto ao idoso, disse a deputada em determinado trecho do áudio. Se cada um no âmbito familiar me trouxer 30 fidelizados..Pô, tu é minha mãe. Se tu não votar nela, eu perco o emprego, completou.

Em nota ao Fantástico, a deputada disse que desconhece o áudio e que jamais infringiu qualquer norma ética ou jurídica relacionada às eleições.

Na reunião de 2014 na secretaria, ao lado de Cristiane, esteve presente o então candidato a deputado estadual, Marcus Vinícius (PTB), que também pediu que os servidores conseguissem-lhe votos. Em nota, a assessoria do deputado disse que que ele desconhece tal áudio e que, consequentemente, não pode se manifestar sobre o suposto material.

Desde o início do ano, a deputada do PTB, filha de Roberto Jefferson, tem colecionado polêmicas. Neste sábado, 3, o Estado revelou que o Ministério Público investiga a deputada por suspeitas de associação ao tráfico de drogas. Denunciantes no inquérito dizem que assessores da deputada pagaram, em 2010, traficantes para ter direito exclusivo de fazer campanha na comunidade. O inquérito também apura suposto envolvimento no caso do de Marcus Vinicius. Os dois negam as acusações.