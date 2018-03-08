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Após críticas

TSE revoga resolução polêmica que restringia pesquisas eleitorais

Medida vetava 'indagações a respeito de temas não relacionados à eleição'

Publicado em 08 de Março de 2018 às 13:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 13:38
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revogou, na manhã desta quinta-feira (8), trecho da resolução que restringia temas que poderiam ser abordados em pesquisas eleitorais. A decisão foi anunciada pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux, que afirmou que a resolução, aprovada no dia 1º de março, "acabou gerando incerteza jurídica sobre seu alcance".
> TSE proíbe perguntas não relacionadas à eleição em pesquisas
"Diante do impasse, optamos por revogar essas disposições", seguiu Fux, ao anunciar a decisão unânime da Corte. Com isso, na prática, continua valendo a resolução do ano passado sem os parágrafos que causaram polêmica.
O ministro Luiz Fux: revogação de decreto polêmico Crédito: Nelson Jr./STF
A resolução proibia "indagações a respeito de temas não relacionados à eleição" em pesquisas de opinião a serem realizadas para as eleições deste ano. A medida foi criticada porque limitava a liberdade dos institutos em abordar questões nos levantamentos.
Entenda
Alvo de críticas de institutos de pesquisa e especialistas na área, a polêmica resolução acrescentava dois parágrafos à resolução 23549 de 2017 que regulamenta as pesquisas eleitorais neste ano.
Um dos parágrafos proibia as perguntas sem ligação com o pleito e outro parágrafo ameaçava punir os questionários que incluíssem informação considerada "caluniosa, difamatória, injuriosa ou informação sabidamente inverídica, sob pena de suspensão de sua divulgação".
"Os parágrafos 10 e 11 destoaram dos vetores de atuação da uniformidade do entendimento", explicou o presidente do TSE lembrando que as decisões judiciais deveriam ser "imunes a contradições".
Críticas
Em nota conjunta, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), a Associação Nacional de Jornais (ANJ) e a Associação Nacional de Editores de Revista (Aner) afirmaram que a decisão do TSE de restringir os temas a serem abordados em pesquisas limitava a "liberdade de expressão".
A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) também pediu a revogação da resolução, "diante do risco que representa à circulação de informações".

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