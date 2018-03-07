TSE proíbe perguntas não relacionadas à eleição em pesquisas

Edifício-sede do TSE, que computou dados sobre idade do eleitorado do país Crédito: TSE | Divulgação

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou, na segunda-feira (05), uma resolução que proíbe "indagações a respeito de temas não relacionados à eleição" em pesquisas de opinião a serem realizadas para as eleições deste ano. O texto também veda afirmação "caluniosa, difamatória, injuriosa ou informação sabidamente inverídica" nos questionários. Diretor da Futura Pesquisa e Consultoria, José Luiz Orrico diz que a intenção da Corte é boa: impedir perguntas direcionadas contra ou a favor de alguém.

Mas a redação da resolução é subjetiva, dando margens a interpretações que, na prática, podem resultar em uma censura aos institutos de pesquisa, ou restringir as perguntas a intenções de voto, sem que se possa inferir o que influencia essas intenções.

"Os institutos vão ficar muito amarrados. Posso perguntar se o eleitor acha o candidato honesto? O instituto não vai poder falar da condenação do Lula se ele for candidato? O crescimento do patrimônio do Bolsonaro não interessa ao eleitor?", questiona Orrico.

"Quando você pergunta você sabe (a partir das respostas) o impacto que isso pode ter na eleição, levanta o potencial daquilo. No dia da eleição todo mundo já vai saber (os fatos contidos nas perguntas). A ideia é se antecipar a isso e medir", complementa.

Ele lembra que o questionário da pesquisa é registrado no Tribunal Regional Eleitoral cinco dias antes da publicação. Com as alterações impostas pela resolução, os candidatos devem usar esse período para impugnar as pesquisas na Justiça e impedir a divulgação. "Qualquer pergunta que afetar o candidato ele vai dizer que não é eleitoral ou qualquer afirmação será 'inverídica'. E o juiz vai ter que decidir subjetivamente. É complicado", afirma.

Procurado pela reportagem sobre os questionamentos à resolução, o TSE informou que não há previsão de modificações no texto. "A resolução foi publicada. Não há previsão de alteração, até porque o TSE tinha até o dia 5 de março para publicação definitiva, de acordo com a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), das resoluções que regerão o pleito de 2018", diz nota enviada pelo tribunal.

A resolução nº 23.560 altera outra, que já tratava de pesquisas eleitorais, aprovada em dezembro do ano passado pelo TSE.

Confira a íntegra do texto publicado na segunda-feira:

RESOLUÇÃO Nº 23.560

Relator: Ministro Luiz Fux

Ementa: Altera a Resolução-TSE nº 23.549, de 18 de dezembro de 2017, que dispõe sobre pesquisas eleitorais para as eleições de 2018.

O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, usando das atribuições que lhe confere o art. 23, inciso IX, do Código Eleitoral, resolve:

Art. 1º Ficam acrescentados os §§ 10 e 11 ao art. 2° da Resolução nº 23.549, de 18.12.2017, com a seguinte redação:

Art. 2° [...] [...]

§ 10. Nos questionários aplicados ou a serem aplicados nas pesquisas de opinião pública referidas no caput, são vedadas indagações a respeito de temas não relacionados à eleição.

§ 11. Os questionários referidos no parágrafo anterior não poderão conter afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou informação sabidamente inverídica, sob pena de suspensão de sua divulgação ou de anotação de esclarecimentos, nos termos do § 1º do art. 16 desta resolução.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 1º de março de 2018.