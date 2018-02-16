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Participação em programa

TSE manda arquivar ação do PT contra Huck, Faustão e Globo

Para o PT, houve campanha eleitoral antecipada durante a participação de Huck no programa 'Domingão do Faustão'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 21:15

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 21:15

Angélica e Luciano Huck no "Domingão do Faustão" Crédito: Divulgação/TV Globo
O ministro Napoleão Nunes Maia, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mandou arquivar nesta quinta-feira (15), uma ação movida pelo PT contra a Rede Globo e os apresentadores Luciano Huck e Fausto Silva.
Para o partido, houve campanha eleitoral antecipada durante a participação de Huck no programa Domingão do Faustão, que foi ao ar em 7 de janeiro.
O ministro, no entanto, entendeu que, como Huck já afirmou publicamente e reiterou à Justiça Eleitoral que não será candidato à Presidência da República, inexiste qualquer elemento minimamente confiável que possa lastrear o pedido apresentado.
O Poder Judiciário analisa fatos e direitos postos nos autos, cuja veracidade, neste caso, é a de que o Representado Luciano Grostein Huck não é candidato no pleito de 2018, como ele afirma e reitera na sua defesa, integrada neste processo, perante esta Corregedoria Eleitoral, diz a decisão.
O ministro também afirmou que os dois autores da ação, o deputado Paulo Pimenta (RS) e o senador Lindbergh Farias (RJ), carecem de legitimidade ativa para propor a ação, pois a legislação eleitoral determina que esse tipo de representação deve ser feita por partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral.

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