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Arrecadação

TSE começa a cadastrar empresas para realizar vaquinhas virtuais

O período de arrecadação via crowdfunding começa em 15 de maio

Publicado em 29 de Abril de 2018 às 23:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2018 às 23:33
Edifício-sede do TSE Crédito: TSE/Divulgação
O TSE inicia nesta segunda-feira (30) o cadastro das empresas interessadas em realizar as chamadas "vaquinhas virtuais" para os candidatos das eleições deste ano. Somente os sites que se registrarem vão poder arrecadar recursos para as campanhas.
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O período de arrecadação via crowdfunding começa em 15 de maio. A partir desta data os pré-candidatos vão poder usar os sites de financiamento coletivo para levantar recursos para as campanhas. Caso desistam de disputar, terão que devolver o dinheiro aos doadores.

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