TSE começa a cadastrar empresas para realizar vaquinhas virtuais

O TSE inicia nesta segunda-feira (30) o cadastro das empresas interessadas em realizar as chamadas "vaquinhas virtuais" para os candidatos das eleições deste ano. Somente os sites que se registrarem vão poder arrecadar recursos para as campanhas.

O período de arrecadação via crowdfunding começa em 15 de maio. A partir desta data os pré-candidatos vão poder usar os sites de financiamento coletivo para levantar recursos para as campanhas. Caso desistam de disputar, terão que devolver o dinheiro aos doadores.