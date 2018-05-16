TSE autoriza mudança de nome do PMDB

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou, nesta terça-feira (15), que o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) passe a ser oficialmente chamado de Movimento Democrático Brasileiro (MDB). A legenda pediu a mudança de nome à Justiça Eleitoral no dia 31 de janeiro. A alteração foi contestada pelos diretórios municipais de Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre.
Outros três partidos também pediram para mudar de nome e aguardam a decisão do TSE. O Partido Social Democrata Cristão (PSDC) quer se chamar Democracia Cristã (DC). O Partido Ecológico Nacional (PEN) quer mudar para Patriota (PATRI) e o Partido Progressista (PP) quer trocar para Progressistas, mantendo a sigla PP.
No ano passado, o TSE aprovou a mudança de nome de duas legendas: o Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB) passou a se chamar Avante e o Partido Trabalhista Nacional (PTN) alterou o nome para Podemos (PODE).