Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
'MDB'

TSE autoriza mudança de nome do PMDB

Outros três partidos também pediram para mudar de nome e aguardam a decisão

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 00:45

Redação de A Gazeta

Novo logo do PMDB, agora sem a letra "P" Crédito: Reprodução
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou, nesta terça-feira (15), que o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) passe a ser oficialmente chamado de Movimento Democrático Brasileiro (MDB). A legenda pediu a mudança de nome à Justiça Eleitoral no dia 31 de janeiro. A alteração foi contestada pelos diretórios municipais de Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre.
Outros três partidos também pediram para mudar de nome e aguardam a decisão do TSE. O Partido Social Democrata Cristão (PSDC) quer se chamar Democracia Cristã (DC). O Partido Ecológico Nacional (PEN) quer mudar para Patriota (PATRI) e o Partido Progressista (PP) quer trocar para Progressistas, mantendo a sigla PP.
No ano passado, o TSE aprovou a mudança de nome de duas legendas: o Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB) passou a se chamar Avante e o Partido Trabalhista Nacional (PTN) alterou o nome para Podemos (PODE).
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados