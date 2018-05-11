Troca-troca afetou 63% dos postos de comando no governo do ES

Crédito: Gabriel Lordêllo | Arquivo | GZ

Desde o início do mandato do governador Paulo Hatung (PMDB), há quase três anos e meio, 29 dos 46 (63%) titulares de postos de comando dos órgãos públicos do Executivo já foram substituídos pelo menos uma vez, o que inclui secretarias, autarquias e empresas públicas.

Dessas, oito mudanças ocorreram recentemente devido a razões eleitorais, nos casos dos secretários ou diretores-presidentes de órgãos que precisavam se desincompatibilizar do cargo seis meses antes das eleições para poder disputar o pleito, como foi o caso dos secretários de Segurança, André Garcia (PMDB); de Agricultura, Octaciano Neto (PSDB); e de Ciência e Tecnologia, Vandinho Leite (PSDB), por exemplo.

As demais foram ocorrendo ao longo desses mais de 40 meses, seja por necessidade pessoal ou profissional da saída do secretário, ou para alocar aliados estrategicamente em determinada pasta para contemplar seu partido, garantindo o apoio dele ao governo.

RECORDISTA





Após a eleição de 2016, Hartung deu ao deputado Amaro Neto, então filiado ao Solidariedade, a possibilidade de exercer influência sobre a secretaria, seja assumindo-a ou entregando-a a algum aliado, o que tem ocorrido desde então. Atualmente, a pasta está sob o comando de Marcelo Coelho (PDT).

A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) também passaram pela dança das cadeiras por quatro vezes.

No caso da primeira, também prevaleceu o fator político e a acomodação de aliados como critério de nomeação, visto que chegou a ser reduto do PDT e do PT nesses quatro anos, com os secretários Sueli Vidigal (PDT), Rodrigo Coelho (PDT) e Carlos Casteglione (PT), todos com perfil político-partidário predominante. A exceção foi com a atual titular, Andrezza Rosalém, economista e pesquisadora que assumiu após a decisão do PT estadual de desembarcar do governo e deixar os cargos de alto escalão.

Na Secretaria de Turismo, com a exceção do primeiro titular, Robson Leite, que assumiu o cargo na condição de interino, todos os demais são empresários e ligados ao Espírito Santo Convention & Visitors Bureau.

FAZENDA

Já a pasta da Fazenda, com características mais técnicas e que não costuma sofrer muitas alterações, foi afetada com a saída da economista Ana Paula Vescovi para o governo federal, e passou pelas mãos da economista Cristiane Mendonça e de Paulo Roberto Ferreira (PMDB) em um intervalo de oito meses, até a chegada de Bruno Funchal.

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