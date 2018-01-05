Troca de ministros mantém a marca do fisiologismo governista

Ricardo Barros e Marcos Pereira pretendem disputar a eleição para a Câmara dos Deputados e estão de saída do governo federal Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A eleição se avizinha e o desembarque de ministros do governo Michel Temer (PMDB) já começou. O movimento não chega a ser surpreendente, apesar de antecipado, e a substituição dos nomes apenas ressalta o fisiologismo reinante no governo federal. Essa, é claro, não é uma característica exclusiva de Brasília.

A saída dos integrantes da Esplanada dos Ministérios que pretendem disputar o pleito é obrigatória, mas o prazo segue até o dia 7 de abril. Os titulares dos ministérios do Trabalho, Ronaldo Nogueira (PTB), e da Indústria, Marcos Pereira (PRB), decidiram sair antes. O da Saúde, Ricardo Barros (PP), informou ontem que vai seguir o mesmo caminho, ainda sem data marcada.

No lugar de Nogueira entra a deputada federal Cristiane Brasil, também do PTB e filha do ex-deputado Roberto Jefferson.

Para o professor de Administração Pública da UnB José Matias-Pereira, a troca de ministros não influencia o funcionamento da máquina pública. Embora também não seja essa a maior preocupação do governo.

Não é algo que pode provocar perdas ou paralisar políticas públicas. E o que é importante para o governo nesse sistema esdrúxulo é que o partido tenha o comando do ministério e, em troca, se comprometa a votar a favor do governo, resumiu.

A expectativa é que haja, até abril, cerca de dez baixas no ministério de Temer por conta das eleições. Os substitutos deles, no entanto, devem se comprometer a não entrar na corrida, como fez Cristiane Brasil.

VISIBILIDADE





Chefiar uma pasta no governo federal proporciona visibilidade eleitoral, mas pode ter outras vantagens.

Não só os ministros, mas os partidos que tomam conta dessas máquinas acabam sendo beneficiados, ganham visibilidade e arrecadam recursos para financiar as eleições e interesses pessoais por meio da corrupção, afirmou o professor da UnB.

O tiro, no entanto, pode sair pela culatra, ao menos na questão eleitoral. É o que avalia o coordenador do Laboratório de Política e Governo da Unesp, Milton Lahuerta. Os ministros usam as pastas para ter visibilidade, sim, mas agora essa visibilidade pode ser negativa, diante da rejeição que o governo enfrenta. Eles devem, imagino, ter pesquisas que mostram isso. E aí abrem mão de visibilidade porque é uma visibilidade contaminada, disse. É difícil saber se essa desvinculação será possível.