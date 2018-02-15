Tríplex de Lula vale R$ 2, 2 milhões, aponta perícia judicial

Triplex do Guarujá motivo da condenação do ex-presidente Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma perícia judicial avaliou em R$ 2, 2 milhões o apartamento tríplex do Guarujá, atribuído ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, o imóvel que está em nome da OAS empreendimentos e que levou o petista a ser condenado na segunda instância a 12 anos e um mês de prisão, no último dia 24, seguirá para leilão. A data, no entanto, ainda não foi marcada.

Segundo o laudo de avaliação, o tríplex tem camas e armários em bom estado de conservação. Porém, na área externa, próximo à piscina, foram encontrados sinais de desgaste e ferrugem na coifa da churrasqueira.

Após o leilão, o valor obtido será depositado em conta judicial até o trânsito em julgado da sentença contra o ex-presidente. Caso a condenação seja confirmada nos tribubais superiores - o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, o valor será revertido à Petrobras, considerada a vítima do processo. Se houver uma reviravolta e o petista for absolvido, o dinheiro será devolvido à OAS Empreendimentos ou ao ex-presidente, segundo determinação do juiz.

O perito relatou que não foi possível identificar se está funcionando o elevador privativo do apartamento. No processo, delatores ouvidos por Moro afirmaram que o elevador e outras reformas no apartamento foram feitas a pedido de Lula e de Marisa. O ex-presidente nega veementemente. Marisa morreu em fevereiro do ano passado, quando foi acometida por um AVC.