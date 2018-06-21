Tribunal suspende depoimento de Lula na Justiça Federal do DF

Crédito: Rafael Ribeiro

O desembargador Néviton Guedes, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) determinou nesta quarta-feira a suspensão do depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que estava marcado para quinta-feira na Justiça Federal de Brasilia. Essa é a terceira vez que o tribunal determina o adiamento do interrogatório.

Lula seria ouvido na ação penal em que eé réu por suspeita de corrupção e trafico de influência envolvendo a compra de caças suecos pelo governo brasileiro e a edição de uma medida provisória que teria beneficiado empresas do setor automotivo.

Néviton Guedes aceitou pedidos apresentados pelas defesas do petista e do lobista Mauro Marcondes Machado  que também é réu no processo. Eles alegaram que a audiência não deveria ter sido marcada sem que fossem ouvidas as testemunhas arroladas pelas defesas que vivem no exterior.

O desembargador mandou ainda o juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal, informar em 10 dias quais os elementos o levaram a marcar os interrogatórios antes de terem sido cumpridas as cartas rogatórias, procedimento por meio do qual são ouvidas as testemunhas no exterior.

Também são réus na ação penal um dos filhos de Lula, Luís Cláudio Lula da Silva, e Cristina Mautoni Marcondes Machado, mulher de Mauro.

O Ministério Público Federal (MPF) os acusa pelos crimes de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os crimes teriam sido cometidos entre 2013 e 2015. Na condição de ex-presidente, Lula teria prometido ajudar o casal de lobistas Mauro Marcondes e Cristina Mautoni, também réus, que representavam os interesses da Saab e das montadoras MMC e Caoa. Em troca, eles teriam repassado mais de R$ 2,5 milhões a Luís Cláudio. Os quatro negam as acusações.