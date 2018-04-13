Tribunal marca julgamento de último recurso de Lula na segunda instância

A sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre Crédito: Sylvio Sirangelo/TRF4/Divulgação

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) marcou o julgamento do último recurso do ex-presidente Lula para a próxima quarta-feira às 13 horas. Após a decisão sobre esse pedido da defesa, conhecido como embargo dos embargo, o processo do tríplex será encaminhado para o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A defesa do ex-presidente alega que ele não poderia ter sido preso antes da decisão dos desembargadores sobre este último recurso possível.

No entanto, o juiz federal convocado Nivaldo Brunoni considerou que esse tipo de recurso não impedia a expedição do mandado de prisão e autorizou Sergio Moro a autorizar a detenção do petista na última quinta-feira. Brunoni está cobrindo as férias do relator do caso, João Pedro Gebran Neto.

O ex-presidente teve a sua pena por corrupção e lavagem de dinheiro aumentada pelo TRF-4 para 12 anos e um mês de prisão, que começou a cumprir no último sábado.

Como a decisão dos desembargadores foi unânime, Lula, teve direito a apenas um tipo de recurso, os embargos de declaração, cujo objetivo é esclarecer pontos ou omissões na sentença. O pedido foi julgado em 26 de março.

CRONOLOGIA

Na última terça-feira, os advogados do petista entraram com novo recurso para questionar dessa vez o julgamento dos embargos de declaração, o "embargo do embargo". Dessa vez, os advogados do petista pediram esclarecimentos sobre seis pontos do acórdão da sessão de 26 de março.