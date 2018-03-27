Tribunal de Contas suspende licitações de R$ 38 milhões de Vila Velha

Protesto de professores em frente à Prefeitura Municipal de Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (02) Crédito: Alvaro Romão

O Tribunal de Contas (TCES) determinou a suspensão imediata de duas licitações da Prefeitura de Vila Velha. Os contratos são de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos prédios da Secretaria Municipal de Educação e da rede municipal de saúde de Vila Velha, um de R$ 34,7 milhões e outro no valor de R$ 3,6 milhões.

A decisão cautelar foi dada pelo conselheiro substituto João Luiz Cotta Lovatti, após representação do Ministério Público de Contas, e pode ser ratificada pelo Plenário na sessão desta terça-feira (27).

O órgão identificou irregularidades nos editais das concorrências públicas, como a falta de especificação clara dos serviços pretendidos, cláusulas restritivas relativas à exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional para habilitação em licitação e à qualificação econômico-financeira e pelo concorrência não ter sido dividida, sendo que houve a contratação de serviços de natureza distintas no edital de manutenção e reformas.