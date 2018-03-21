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Lei de Responsabilidade Fiscal

Tribunal de Contas emitirá alertas sobre contas pela internet

A medida passará a valer a partir desta quarta-feira (21).

Publicado em 20 de Março de 2018 às 21:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 21:23
Fachada do Tribunal de Contas Crédito: Vitor Jubini
A partir desta quarta-feira (21), o Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) passará a emitir alertas eletrônicos aos poderes Executivo e Legislativo de todos os municípios que estiverem se aproximando dos limites de gastos previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O objetivo é que os avisos, que atualmente demoram 60 dias ou mais para serem entregues, cheguem ao seu destino em apenas um dia.
Com a substituição do processo físico pela tecnologia foi aprovada pela Corte durante a sessão desta terça-feira (20) e prevê também a redução de 45 para 35 dias do prazo que os Poderes têm para enviar ao TCES, por meio da internet, os dados relativos à gestão fiscal.
De acordo com o órgão fiscalizador, a partir de agora, um sistema irá analisar os documentos recebidos e, caso seja identificada alguma desconformidade com LRF, a mensagem ao chefe da câmara municipal ou da prefeitura avaliada será enviada em até 24 horas. Mas, antes da nova medida, era preciso abrir um processo, e encaminhá-lo à área técnica, ao gabinete do conselheiro relator da pauta e ao Plenário para sua aprovação para só depois a notificação ser enviada.
O secretário de Controle Externo Romário Figueiredo, destaca que além de promover a redução de custos processuais do Tribunal, a mudança também resultará em centenas de processos a menos tramitando na Corte.
COMO SERÁ O ALERTA
1- Após o encerramento do bimestre, do quadrimestre ou do semestre, o chefe de poder terá 35 dias (e não mais 45) para enviar ao TCES  via sistema LRF-Web - os dados relativos à gestão fiscal (Relatório de Gestão Fiscal - RGF e Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO);
2- Diariamente o sistema CidadES fará a varredura nos dados fiscais recebidos e, caso seja identificada uma desconformidade, o alerta será formalizado por meio de um Termo de Notificação Eletrônico, disponibilizado no sistema CidadES.
3- O gestor deverá tomar ciência do alerta no sistema, por meio de assinatura digital.
4- A assinatura digital no termo de notificação eletrônico é condição necessária para o restabelecimento das funcionalidades do sistema CidadES  caso contrário, ele ficará indisponível para qualquer outra atividade.
5- A publicação pelo TCES, em seu Diário Oficial de Contas, do resumo dos alertas emitidos, supre eventual ausência de ciência do Termo de Notificação Eletrônico, por parte do chefe do poder.

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