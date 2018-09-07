TRF4 nega pedido de Gleisi Hoffmann para atuar como advogada de Lula

Gleisi Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) e o ex-presidente Lula Crédito: Divulgação | Instituto Lula

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) indeferiu nesta quinta-feira (06), liminarmente, o mandado de segurança impetrado pela senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) para atuar como advogada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em processo que tramita na Justiça Eleitoral.

Gleisi recorreu ao tribunal na quarta-feira (05) após ter a procuração como advogada indeferida pela 12ª Vara Federal de Execuções de Curitiba, por entender que membro do Poder Legislativo não pode exercer a advocacia em casos de crimes contra a administração pública. A decisão é válida até o julgamento do mérito pela 8ª Turma, ainda sem data marcada.