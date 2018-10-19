TRF-4 nega recurso de Eduardo Cunha

Eduardo Cunha, ex-deputado Federal Crédito: Lula Marques/Agência PT

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região rejeitou nesta quinta-feira (18) o recurso protocolado pela defesa do ex-deputado Eduardo Cunha, condenado a 14 anos e seis meses pelos crimes de corrupção, por lavagem de dinheiro e evasão de divisas, na Operação Lava Jato.

A defesa de Cunha requereu ao tribunal o direito a mais um recurso contra a condenação após ter conseguido baixar a pena inicial, definida em 15 anos de prisão.

Ao julgar o caso, a 8ª sessão do TRF seguiu voto do relator desembargador Leandro Paulsen, e rejeitou o recurso por entender que ele não é cabível.