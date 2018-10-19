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Operação Lava Jato

TRF-4 nega recurso de Eduardo Cunha

Ex-deputado foi condenado a 14 anos e seis meses pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas na Operação Lava Jato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2018 às 21:13

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 21:13

Eduardo Cunha, ex-deputado Federal Crédito: Lula Marques/Agência PT
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região rejeitou nesta quinta-feira (18) o recurso protocolado pela defesa do ex-deputado Eduardo Cunha, condenado a 14 anos e seis meses pelos crimes de corrupção, por lavagem de dinheiro e evasão de divisas, na Operação Lava Jato.
A defesa de Cunha requereu ao tribunal o direito a mais um recurso contra a condenação após ter conseguido baixar a pena inicial, definida em 15 anos de prisão.
Ao julgar o caso, a 8ª sessão do TRF seguiu voto do relator desembargador Leandro Paulsen, e rejeitou o recurso por entender que ele não é cabível.
Cunha está preso no Complexo-Médico Penal (CMP), na região metropolitana de Curitiba. O tribunal julgou a apelação de Eduardo Cunha, que tentava reverter a sentença do juiz federal Sérgio Moro, que o condenou pelo recebimento de 1,3 milhão de francos suíços em propina em um contrato para exploração da Petrobras no campo de petróleo no Benin, na África.
> Parlamentares reprovados nas urnas vão retomar carreiras em 2019

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