TRF-4 encaminha ofício e autoriza Moro a decretar prisão de Lula

Crédito: Instituto Lula | Divulgação

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) encaminhou na tarde desta quinta-feira (5) um ofício autorizando a execução de pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão no caso do triplex do Guarujá. A defesa do ex-presidente ainda tentou um habeas corpus preventivo, mas teve derrota no Supremo nesta quinta-feira, por 6 votos contra cinco.

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A ÍNTEGRA





Senhor Magistrado,

Tendo em vista o julgamento, em 24 de janeiro de 2018, da Apelação Criminal n° 5046512-94.2016.4.04.7000, bem como, em 26 de março de 2018, dos Embargos Declaratórios opostos contra o respectivo acórdão, sem a atribuição de qualquer efeito modificativo, restam condenados ao cumprimento de penas privativas de liberdade os réus JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO, AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS e LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA.

Desse modo e considerando o exaurimento dessa instância recursal - forte no descabimento de embargos infringentes de acórdão unânime -, deve ser dado cumprimento à determinação de execução da pena, devidamente fundamentada e decidida nos itens 7 e 9.22 do voto condutor do Desembargador Relator da apelação, 10 do voto do Desembargador Revisor e 7 do voto do Desembargador Vogal.

Destaco que, contra tal determinação, foram impetrados Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e perante o Supremo Tribunal Federal, sendo que foram denegadas as ordens por unanimidade e por maioria, sucessivamente, não havendo qualquer óbice à adoção das providências necessárias para a execução.

Cordialmente,

Desembargador Federal