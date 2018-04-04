TRF-4 'curte' post de general e diz que 'verifica o que ocorreu'

A conta do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no Twitter curtiu o post do comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, em que ele diz estar atento "às suas missões institucionais" e repudiar a "impunidade". Mas, horas depois, o TRF-4 informou, pelo mesmo perfil na rede social, que "não se manifestou por meio de curtida em nenhum tuíte nos dias 02 e 03 de abril".
A mensagem do general foi publicada nesta terça-feira (03), véspera da análise do Supremo Tribunal Federal (STF) de um habeas corpus que pode livrar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) da cadeia após condenação em segunda instância.
Lula foi condenado pela 8ª Turma do TRF-4, formada pelos desembargadores João Gebran Neto, Leandro Paulsen e Victor Laus - que, por unanimidade, fixaram a pena de 12 anos e um mês de prisão, por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá (SP).
No Twitter, o general Eduardo Villas Bôas afirmou: "Asseguro à Nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais".
A mensagem, que gerou críticas e elogios de generais a políticos, foi curtida pelo perfil do TRF-4 na rede social. Horas depois, porém, a conta do Tribunal se manifestou, dizendo que "foram identificadas curtidas não realizadas pelos gestores" do perfil.
"O TRF4 informa que não se manifestou por meio de curtida em nenhum tuíte nos dias 02 e 03 de abril. Estamos verificando o que ocorreu na página do twitter, tendo em vista que foram identificadas curtidas não realizadas pelos gestores do @TRF4_oficial", diz a postagem.