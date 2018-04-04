TRF-4 'curte' post de general e diz que 'verifica o que ocorreu'

A conta do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no Twitter curtiu o post do comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, em que ele diz estar atento "às suas missões institucionais" e repudiar a "impunidade". Mas, horas depois, o TRF-4 informou, pelo mesmo perfil na rede social, que "não se manifestou por meio de curtida em nenhum tuíte nos dias 02 e 03 de abril".

A mensagem do general foi publicada nesta terça-feira (03), véspera da análise do Supremo Tribunal Federal (STF) de um habeas corpus que pode livrar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) da cadeia após condenação em segunda instância.

General Eduardo Villas Bôas, comandante do Exército Crédito: Reprodução

Lula foi condenado pela 8ª Turma do TRF-4, formada pelos desembargadores João Gebran Neto, Leandro Paulsen e Victor Laus - que, por unanimidade, fixaram a pena de 12 anos e um mês de prisão, por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá (SP).

No Twitter, o general Eduardo Villas Bôas afirmou: "Asseguro à Nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais".

A mensagem, que gerou críticas e elogios de generais a políticos , foi curtida pelo perfil do TRF-4 na rede social. Horas depois, porém, a conta do Tribunal se manifestou, dizendo que "foram identificadas curtidas não realizadas pelos gestores" do perfil.