Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tribunal condenou Lula

TRF-4 'curte' post de general e diz que 'verifica o que ocorreu'

General publicou mensagem às vésperas de julgamento de ex-presidente

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 13:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 13:26
A conta do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no Twitter curtiu o post do comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, em que ele diz estar atento "às suas missões institucionais" e repudiar a "impunidade". Mas, horas depois, o TRF-4 informou, pelo mesmo perfil na rede social, que "não se manifestou por meio de curtida em nenhum tuíte nos dias 02 e 03 de abril".
A mensagem do general foi publicada nesta terça-feira (03), véspera da análise do Supremo Tribunal Federal (STF) de um habeas corpus que pode livrar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) da cadeia após condenação em segunda instância.
General Eduardo Villas Bôas, comandante do Exército Crédito: Reprodução
Lula foi condenado pela 8ª Turma do TRF-4, formada pelos desembargadores João Gebran Neto, Leandro Paulsen e Victor Laus - que, por unanimidade, fixaram a pena de 12 anos e um mês de prisão, por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá (SP).
No Twitter, o general Eduardo Villas Bôas afirmou: "Asseguro à Nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais".
A mensagem, que gerou críticas e elogios de generais a políticos, foi curtida pelo perfil do TRF-4 na rede social. Horas depois, porém, a conta do Tribunal se manifestou, dizendo que "foram identificadas curtidas não realizadas pelos gestores" do perfil.
"O TRF4 informa que não se manifestou por meio de curtida em nenhum tuíte nos dias 02 e 03 de abril. Estamos verificando o que ocorreu na página do twitter, tendo em vista que foram identificadas curtidas não realizadas pelos gestores do @TRF4_oficial", diz a postagem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados