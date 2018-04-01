Três milhões de pessoas na mira de fake news por celular

Prático, barato e instantâneo, o WhatsApp é visto por marqueteiros e outros especialistas como uma das principais ferramentas políticas na disputa por votos nas eleições deste ano. Mas, se por um lado tamanho potencial de alcance do público poderá ajudar a definir o resultado de campanhas, por outro, a falta de instrumentos de controle também o torna uma das grandes fontes de viralização de notícias falsas.

Até maio do ano passado  último dado disponibilizado pelo Facebook, que comprou o WhatsApp em 2014 , o aplicativo já era utilizado por 120 milhões de pessoas no Brasil. Embora não seja possível saber exatamente quantos usuários existem no Espírito Santo, dados do IBGE de 2016 revelam que 2,995 milhões de pessoas acessam a internet pelo celular no Estado, tornando-se, por consequência, potenciais alvos das fake news no período eleitoral.

Fake News Crédito: Arabson

As fake news inundam o WhatsApp através de perfis controlados por assessorias políticas, de robôs e de algoritmos preparados para esse fim e isso tudo é compartilhado de maneira muito rápida. Um estudo recente do MIT (Massachusetts Institute of Technology) mostra que os principais propagadores de notícias falsas são pessoas, especialmente familiares e amigos, explica o professor de marketing da FGV/MMurad José Mauro Gonçalves Nunes.

Diante disso, para além de desenvolver conteúdos positivos sobre os candidatos, o grande desafio das equipes será o de produzir a contrainformação, ressalta Nunes. Ela deve ser a arma para combater a viralização de notícias falsas que podem comprometer a reputação do político.

O consultor de marketing político Darlan Campos concorda: O WhatsApp tem que ser uma estratégia para levar ao máximo de eleitores a sua versão dos fatos, seja desmentindo fake news descaradas ou interpretações que não vão ao encontro das do candidato, afirma.

Para Darlan, a depender da gravidade da mentira, desmentir não é suficiente e o caso deve ser levado à Justiça. No entanto, o consultor já prevê dificuldades: Qualquer um pode comprar um chip, baixar o aplicativo e espalhar fake news. Isso torna mais difícil achar a fonte e puni-la, exemplifica.

Terra sem lei

É justamente essa uma das principais preocupações dos advogados eleitorais. Segundo o ex-procurador-geral do Estado Antonio Carlos Pimentel, o WhatsApp pode se tornar uma terra sem lei. Ele lembra que hoje não há previsão legal específica para quem envia mensagens falsas por meio do aplicativo, já que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) optou por não equipará-lo ao telemarketing e ao serviço de SMS, que são proibidos em campanhas.

No caso do WhatsApp, aplica-se a legislação referente à internet. A propaganda não pode ser feita por pessoa jurídica, por entidade da administração pública, nem envolver a comercialização de cadastros telefônicos e de endereços. O usuário também precisa ter a opção de se descadastrar da lista de contatos, explica.

CANDIDATOS

Já os candidatos que perceberem a circulação de notícias falsas e boatos a seu respeito, podem tentar identificar o autor das postagens para solicitar direito de resposta, segundo Pimentel. Quando descoberta a fonte do boato ou mesmo seus propagadores, todos podem responder por calúnia, injúria ou difamação.

Mas é aí que mora o problema: com mensagens criptografadas, que só podem ser visualizadas por quem as recebe, e sem a existência de uma regulamentação própria, o WhatsApp torna ainda mais difícil a identificação dos autores das mentiras, na visão do advogado eleitoral Carlos Eduardo Lyrio.

Na prática, Lyrio indica que os candidatos vítimas das fake news levem os casos às delegacias especializadas em crimes cibernéticos, que têm condições de investigar e chegar até a fonte. Na Justiça Eleitoral não há como rastrear a notícia de modo adequado e, com isso, desenha-se um cenário complexo, uma vez que as saídas não são usuais. Testemunhas de pouco vão servir, pontua.

Conteúdo enviado por políticos tem de ser certeiro, dizem especialistas

Em tempos de necessidade de reduzir custos financeiros e de popularização dos aplicativos de internet, as mídias sociais se tornam a grande aposta dos marqueteiros políticos para as eleições deste ano. Mas um passo mal dado pode colocar em xeque a eficácia das campanhas. Por isso, é preciso ter atenção com o WhatsApp: não basta apenas enviar qualquer mensagem. A grande cartada está em definir o público-alvo e planejar um conteúdo certeiro.

Darlan Campos, fala sobre como utilizar o whatsapp para fazer marketing político Crédito: Vitor Jubini

Consultor em marketing político, Darlan Campos destaca que o WhatsApp é, primeiramente, um grande aliado para a organização interna das equipes dos candidatos, dando mais agilidade à comunicação. Por outro lado, o trabalho de mobilização das militâncias e dos eleitores deve ser iniciado o quanto antes.

É importante aproveitar esse tempo maior de pré-campanha para criar uma base de dados e estabelecer um contato prévio com as pessoas, identificar aqueles que estão dispostos a receber os conteúdos e criar uma rede de simpatizantes. Imagine todos os candidatos enviando mensagens em 45 dias de campanha. Um caos vai ser gerado, e as pessoas ficarão saturadas. O trabalho de base é fundamental para o resultado final, justifica.

Público-alvo





O pontapé inicial para a escalada em busca de votos é a delimitação do público-alvo. No WhatsApp isso significa ir em busca de eleitores que realmente compartilham dos mesmos ideais e valores do candidato. Uma opção, segundo Darlan, é segmentar os eleitores de acordo com as bandeiras defendidas pelo candidato.

É possível explorar temas avulsos com os contatos e reunir grupos de pessoas em torno de cada tema, sugere o especialista. Mas, como o WhatsApp não fornece dados sobre os usuários, a tarefa pode ser mais complexa do que parece.

As equipes terão que criar alternativas. Por exemplo, se o candidato defende os direitos dos animais, é possível criar um e-book gratuito para falar de cuidados com cachorros em apartamentos, e utilizar os e-mails das pessoas que se cadastraram para ter acesso ao conteúdo como forma de estabelecer um primeiro contato, explica Darlan.

Pular essa etapa pode ser uma atitude arriscada. Hoje já há empresas que vendem banco de dados. Optar por isso é um sinal de problema. Ao enviar mensagens para pessoas com quem não tem nenhuma afinidade política, o candidato acaba gerando uma antipatia. É um banco de dados sem conexão com o mandato, alerta Darlan.

A medida também pode ser ilegal, de acordo com o advogado eleitoral Carlos Eduardo Lyrio. Apesar de a lei das eleições não prever, a compra de listas telefônicas é proibida e prevista na Lei Geral de Telecomunicações, assim como na Portaria nº 697 da Anatel, que regulamenta e proíbe essa situação, pontua.

O conteúdo

Definido o público, agora é a vez de pensar no conteúdo. Segundo o professor de marketing político da Universidade de Vila Velha (UVV) Wallace Millis, para criar engajamento dos simpatizantes é preciso qualificar as mensagens. Tem gente que reclama de textos longos, de imagens já batidas. Então, é preciso se diferenciar pela qualidade da informação e pelo design, ressalta.

Millis indica que o aplicativo seja usado para fazer boletins informativos e atualizar o público sobre o que está sendo feito pelo candidato, bem como sua agenda. Mas cuidado com o excesso. Isso não deve ser feito todos os dias, pondera.

A produção de vídeos também é aconselhada, desde que bem planejada. Eles são importantes, mas devem ser curtos, com apenas uma mensagem bem estabelecida. Não adianta passar muitas informações que tiram a atenção das pessoas, diz Millis.

Mais do que para falar, o WhatsApp deve servir como um canal de resposta para os eleitores. Vemos muitos candidatos que não dão retorno ao público, mas manter esse relacionamento com cada um é um diferencial, pois faz com que eles se sintam especiais, diz.

Por último, assim como no mundo real, no virtual as regras de etiqueta continuam valendo. Exagero não produz eficácia na política. Agir com moderação, assim como avaliar o tom das críticas e da linguagem é indispensável. Além disso, deve haver sempre compromisso com a ética e nada que comprometa a imagem do candidato deve ser dito, pois há sempre o risco de compartilhamentos, diz Millis.

ETIQUETA POLÍTICA

Contato com eleitores

O WhatsApp pode ser usado para estabelecer contato de base com os eleitores antes da eleição.

Público-alvo

Não adianta tentar conversar com eleitores que não se identificam com o candidato.

Design diferenciado

Oferecer conteúdo de qualidade, com design diferenciado.

Sem exageros

Moderação é a regra. A ideia é não haver exageros no tom das críticas, na linguagem e no design.

Compartilhar informação só depois de checar

Antes de compartilhar uma notícia, o ideal é consultar jornais profissionais para saber se a informação procede.

Ética

O WhatsApp pode ser utilizado como espaço de reafirmação da ética do candidato. O conteúdo deve estar alinhado com a proposta da campanha, explorando valores.

Efeito inverso

Candidato que fala mal do adversário pode degradar a própria imagem.

Fake news

Espalhar fake news pode ser uma péssima estratégia e ainda levar o candidato a enfrentar problemas com a Justiça.

Vídeos curtos

Vídeos são ótimas ferramentas, mas o ideal é que sejam curtos, com apenas um tema.

Agenda

O app pode ser usado para divulgar agenda e feitos do candidato. Mas isso deve ser feito com cuidado para não saturar o eleitor.

Conversar com o público

WhatsApp não deve ser usado só para falar, mas para conversar com o público. É um diferencial a ser considerado.

Contrainformação

O app pode ser usado para candidatos desmentirem fake news.

Queixa de ofensas