TRE estende prazo para cadastramento biométrico em Vila Velha

Fila na Central de Biometria em Vila Velha Crédito: Rafael Monteiro de Barros | Arquivo

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) resolveu estender mais uma vez o atendimento na Central de Biometria, localizada no Boulevard Shopping, em Vila Velha. Agora, o eleitor canela-verde tem até o dia 9 de fevereiro, pré-feriado de carnaval, para regularizar a situação.

A razão alegada pela Justiça Eleitoral foi a grande demanda registrada durante os últimos dias do prazo, que se encerraria nesta terça-feira (30).

"A partir desta quarta-feira (31) o atendimento é normal, sem senha. A nossa ideia é chegar próximo dos 100% de atendimento no dia 9. Mas sei que pelo menos de 10% a 15% dos eleitores acabam não indo, não tem jeito. Se chegarmos a este número já está bom", disse o chefe da Central de Recadastramento Biométrico de Vila Velha, Marcos Roberto de Souza.

Segundo dados do TRE-ES o número consolidado de recadastrados até a segunda-feira (29) era de 329.723 eleitores ou 82,80% do total esperado. Segundo Marcos Roberto nesta terça o percentual já alcançava quase 85%.

Recadastramento

As pessoas que ainda não se recadastraram têm o dia 9 de fevereiro, véspera do feriado de carnaval, para comparecer à Central de Biometria, localizada no Boulevard Shopping, em Vila Velha, para serem atendidas. Senhas não serão ofertadas daqui por diante.

Horário

Segunda a sábado das 10h às 18h, limitado ao quantitativo de 2.500 eleitores por dia, de acordo com a ordem de chegada.

O que levar

Para se cadastrar o morador de Vila Velha terá que levar documento de identificação (identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho, certidão de nascimento ou casamento) mais o comprovante de residência.

CANCELAMENTO DO TÍTULO IMPLICA EM:

Concurso

Não pode se inscrever em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles. Não recebe vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou paraestatal.

Passaporte

Não consegue obter passaporte ou carteira de identidade.

Concorrência

Não participa de concorrência pública ou administrativa da União, dos Estados, dos territórios, do Distrito Federal ou dos municípios, ou das respectivas autarquias.

Empréstimos

Não obtém empréstimos nas autarquias, sociedades de economia mista, caixas econômicas federais ou estaduais, nos institutos e caixas de previdência social, bem como em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo.

Matrícula

Não renova matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo.

Quitação