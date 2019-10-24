Transparência Capixaba critica arquivamento de PEC sobre isenção fiscal

Secretário da Fazenda, Rogélio Pegoretti, faz parte de grupo de trabalho que analisa os incentivos fiscais Crédito: Tati Beling/Ales

arquivamento da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que poderia obrigar o Estado a divulgar dados detalhados sobre os incentivos fiscais concedidos às empresas foi visto com preocupação pela ONG Transparência Capixaba, por conta do tratamento dado ao tema. O projeto, que era de autoria dos deputados Lorenzo Pazolini (sem partido) e Sergio Majeski (PSB), foi derrubado na sessão da Assembleia Legislativa desta terça-feira (22), após ter recebido parecer negativo por parte da Comissão de Finanças, e ter havido um empate, com nove votos a favor e nove contra.

A Transparência Capixaba divulgou nota nesta quarta-feira (23), argumentando que entende que a falta de uma legislação sobre o assunto torne esse entendimento algo suscetível às mudanças de governos e ao sabor de personalismos ideológicos e partidários. Sem uma norma legal, na prática, o executivo estadual e municipal fica desobrigado a declarar as empresas que recebem esses benefícios fiscais e quais são o seu percentual e montantes.

A entidade frisou que no início deste ano o governo do Estado começou a divulgar o nome das empresas e, recentemente, anunciou um grupo de trabalho para dar continuidade aos estudos sobre a divulgação desses incentivos, sob o argumento de que as empresas instaladas aqui perderiam vantagens competitivas em relação aos concorrentes em outros Estados.

"Diante disso, viemos a público pedir agilidade na resposta do grupo de trabalho criado pelo governo estadual para analisar as formas de divulgação das informações sobre o sigilo fiscal", disse a nota.

ARGUMENTOS

Um dos argumentos utilizados pelo governo após o arquivamento da PEC foi de que como nem todos os Estados do país fazem a divulgação das isenções, a capacidade de o Espírito Santo atrair importantes empresas seria prejudicada. "Existe uma guerra fiscal severa entre os Estados, temos que tomar cuidado para não sermos derrotados", declarou o secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti.