Transferências de R$ 2,2 milhões levam PF a cumprir mandados no ES

Obras do trecho Norte do Rodoanel estão sendo investigadas pela Polícia Federal Crédito: Luis Moura/Agência Estado

Transferências bancárias que somaram R$ 2.234.769,00 feitas por uma família do Espírito Santo ao ex-diretor da Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S.A)  empresa de capital misto controlada pelo governo de São Paulo , Pedro da Silva, despertaram a suspeita da Polícia Federal e levaram ao cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão, na última quinta-feira (21), em Marataízes e Itapemirim. Os alvos foram as residências do comerciante Aide Sad Júnior, que tem uma peixaria em Marataízes, e dos familiares dele Adriano de Lemos Sad e Alexandre de Lemos Sad. Os policiais também estiveram na Barrafish comércio de pescados.

Os mandados foram cumpridos no âmbito da Operação Pedra no Caminho, da força-tarefa da Lava Jato em São Paulo e que apura desvios na construção do trecho Norte do Rodoanel Mário Covas, um eixo viário da Grande São Paulo. De acordo com a PF, há 11 registros de transferências bancárias de Sad Júnior numa conta no banco Santander em nome da SCJ Agropecuária (empresa de Pedro da Silva), no período de dezembro de 2015 a julho de 2017, somando R$ 1.893.436,00.

No mesmo espaço de tempo, também foram feitas transferências de Adriano de Lemos Sad e Alexandre de Lemos Sad para a SCJ. Adriano repassou R$ 340.000,00 e Alexandre, R$ 1.333,00. "Não há registro de transações com o caminho inverso, ou seja, a débito em conta da SCJ, com créditos para a família Sad", registrou a polícia no requerimento dos mandados, feito à 5ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo.

A PF localizou, por meio de informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), uma operação de compra de imóveis da empresa Business e Company, controlada por Pedro da Silva, por Aide Sad Júnior. Mas a compra se deu em novembro de 2016, portanto, depois dos repasses feitos ao ex-diretor.

"A data destas operações imobiliárias, ou seja, novembro de 2016, antes da concretização as supostas operações imobiliárias, com efeito, a família Sad já havia transferido para a conta da empresa SCJ o montante de R$ 2.120.000,00, ou seja, 94,86% do total", anotou a polícia.

"É preciso melhor esclarecer, portanto, em que circunstância e a que título ocorreram essas transferências da família Sad para contas de titularidade de empresas de Pedro da Silva", complementa o texto. O ex-diretor da Dersa foi preso temporariamente na operação.

"SÉRIOS INDÍCIOS"

O Ministério Público Federal (MPF) endossou o pedido pelos mandados e reforçou que há "sérios indícios de recebimento de vantagem indevida, por meio da utilização de contas-corrente 'de passagem', por parte de Pedro da Silva. Para o MPF, os Sad estão entre "os responsáveis por intensa movimentação financeira, envolvendo diversas transações em espécie, com o investigado PEDRO DA SILVA e suas empresas, em circunstâncias altamente suspeitas, em tese sem disporem de capacidade econômico-financeira para tanto".

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