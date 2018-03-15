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Ministro da Justiça

Torquato Jardim: morte de Marielle não afeta intervenção no Rio

Ministro lamentou o assassinato da vereadora, 'uma tragédia diária do Rio de Janeiro'

Publicado em 15 de Março de 2018 às 15:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 15:31
O ministro da Justiça, Torquato Jardim Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O ministro da Justiça, Torquato Jardim, lamentou o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL), mas disse que a morte dela não terá impacto na intervenção federal na segurança do Rio. As declarações foram dadas na manhã desta quinta-feira, após sua participação em um painel sob corrupção no Fórum Econômico Mundial, em São Paulo.
 Foi uma tragédia. Mais uma tragédia diária do Rio de Janeiro. Lamentável. É preciso conhecer bem as razões e ir atrás dos responsáveis , afirmou o ministro, que continuou:
 Isso não põe em xeque a eficácia da intervenção federal.
Jardim afirmou que a Polícia Federal vai auxiliar nas investigações, embora a corporação não faça mais parte do seu ministério. Segundo ele, é preciso ter cautela na apuração do caso, que classificou como "inominável tragédia".
 Vamos por partes, vamos atuar com cuidado, investigar o caso a caso.
Policiais que acompanham as investigações dizem que a principal hipótese é de que a vereadora tenha sido executada, pois a análise dos disparo sugere que os assassinos sabiam o assento que ela ocupava no carro. Eleita pelo PSOL, Marielle tinha 38 anos e foi a quinta vereadora mais votada em 2016.
Ela foi assassinada a tiros por volta das 21h30 desta quarta-feira na Rua Joaquim Palhares, no Estácio, próximo à prefeitura do Rio. O motorista que estava com ela, Anderson Pedro Gomes, também foi morto na ação. Eles estavam acompanhados de uma assessora da vereadora, que foi atingida por estilhaços e levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

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